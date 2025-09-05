Musica classica . L’arpa di Burani di scena al Ridotto

Un viaggio musicale tra eleganza e suggestione attende il pubblico domani alle 21.15 al Ridotto degli Animosi per il terzo concerto estivo organizzato dal Circolo Musicale La Lugnola con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e del Comune. Protagonista della serata l’arpista Davide Burani, interprete raffinato e tra i più apprezzati nel panorama internazionale. Allievo di maestri come Fabrice Pierre e Judith Liber, Burani ha calcato i palcoscenici più prestigiosi: dal Teatro Regio di Parma all’Accademia Filarmonica di Bologna, dalla Galleria Franchetti alla Ca’ d’Oro di Venezia alla Sala Puccini del Conservatorio Verdi di Milano, fino alle grandi sale internazionali come il Kkl di Lucerna, il Cadogan Hall di Londra, il Teatro dell’Opera di Praga, il Centro Internazionale delle Arti di Pechino, la Tokyo Opera City e la Symphony Hall di Osaka. La sua carriera lo ha portato a collaborare con orchestre di rilievo, sotto la direzione di bacchette celebri quali Donato Renzetti, Roberto Abbado, Stanislav Kochanovsky e Andrea Battistoni, distinguendosi anche come solista e camerista.

Invitato più volte da Radio Svizzera Italiana e da programmi di Radio Tre Suite e Piazza Verdi, ha inciso numerosi dischi che testimoniano la sua versatilità interpretativa. A Carrara il maestro propone un programma che intreccia pagine celebri e rarità firmate da Verdi, Albano, Oberthur, Thomas, Caramiello e Sodero, promettendo una serata in cui le corde dell’arpa diventeranno voce di emozioni senza tempo. L’ingresso è a pagamento: 12 euro intero; 10 euro per soci del Circolo Musicale, ragazzi fino a 18 anni, studenti di Conservatori e Scuole di Musica; gratuito per i bambini. La biglietteria del teatro apre il giorno stesso a partire dalle 18.