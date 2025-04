Muore sul lavoro a 59 anni, ancora una tragedia in cava a Carrara

Carrara, 28 aprile 2025 – Nel giorno in cui si celebra la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro arriva la tragica, ennesima notizia di un incidente mortale. Ancora una volta in una cava di Carrara.

L’allarme è scattato questa mattina pochi minuti dopo le 8 dalla zona di Fantiscritti, in località Miseglia, dalla cava numero 150 (Fossa Ficola). Un uomo di 59 anni era alla guida di un dumper, un mezzo pesante utilizzato nelle cave, che è precipitato per diversi metri. L’uomo è rimasto schiacciato dal mezzo ed è morto sul colpo.

Sul posto è stato inviato subito dal 118 il Soccorso Cave con medici e infermieri e sono intervenuti anche gli operatori della prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro dell'Asl, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Inizialmente era stato allertato anche l'elicottero Pegaso del soccorso regionale, ma quando i primi sanitari sono arrivati sul posto purtroppo il 59enne era già deceduto e l'elisoccorso non è intervenuto.

Solo due mesi fa, a febbraio, un’altra tragedia a Carrara: Giorgio Bedini, 82 anni, titolare della Bedini Marmi di Marina di Carrara, perse la vita il 19 febbraio 2025, schiacciato dal ribaltamento di una gru mentre lavorava nel piazzale della sua azienda.

