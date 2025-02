Infortuni sul lavoro in aumento. Coinvolte sempre più donne

Gli infortuni sul lavoro sono in crescita in Umbria, anche se quelli mortali per fortuna sono leggermente calati nel 2024. Da gennaio a dicembre si conferma come nei mesi precedenti un incremento dato che sono state 10.400 contro 10.008, e cioè 392 in più pari al 3,9 per cento.

La provincia di Perugia da sola ne ha fatti contare 8.341 contro i 7.965 dell’anno precedente, con un incremento del 4,7 per cento. Diverso il bilancio della provincia di Terni, dove le denunce all’Inail sono state 2.059 contro le 2.043 del 2023, con un aumento che non raggiunge lo 0,8 per cento.

Due in meno sono stati i morti: da 25 (di cui tre in incidenti stradali) si è scesi a 23, con gli ultimi due proprio nel mese di dicembre. L’Umbria resta comunque una regione ‘rossa’, nel senso che il rischio è tra più elevati in Italia, quelli cioè dove l’incidenza degli infortuni mortali è superiore al 25% della media nazionale. Terni in particolare è all’8° posto in questa graduatoria del rischio, mentre Perugia al 30esimo.

Sempre rispetto alla denunce, c’è da dire che il 68 per cento dell’incremento riguarda le donne.