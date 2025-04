Incidente mortale in una cava, la vittima è Paolo Lambruschi

Carrara, 28 aprile 2025 – E’ Paolo Lambruschi, camionista descritto come esperto delle cave, l'uomo morto stamani nell’incidente sul lavoro avvenuto nella cava di marmo a Miseglia.

Lambruschi lascia la moglie e una figlia. Sui social la notizia ha creato sgomento: era conosciuto anche per aver giocato a basket in squadre locali da giovane.

La notizia scuote il mondo del lavoro proprio nel 'Safe day', la giornata mondiale per la salute e la sicurezza. "Il nuovo incidente mortale sul lavoro non è solo l'ennesima tragedia, ma suona come una atroce beffa e ci ricorda ancora una volta che la sicurezza sul lavoro deve essere riconosciuta da tutti come valore strategico e da tutelare", commenta la segretaria generale di Filca-Cisl Toscana, Simona Riccio che richiama le cifre drammatiche a livello nazionale. Nel 2024 le vittime sono state 1.090, 49 in più rispetto al 2023, di cui 156 nelle costruzioni che, evidenzia Riccio, "si riconferma tra i settori più a rischio. Gli infortuni in più rispetto all'anno precedente sono stati 4.215, e 15.745 le denunce di malattie professionali. Nei primi sette mesi del 2024 la Toscana ha visto 9 morti sul lavoro, 8 in più dello stesso periodo del 2023, e ben 2.003 denunce di infortuni nel solo settore delle costruzioni. Nello stesso periodo del 2023, erano state 272 in meno".

Secondo la segretaria generale "è sempre più necessario rilanciare le proposte del sindacato per contrastare le irregolarità, per la difesa e il rispetto dei contratti collettivi, per una maggiore prevenzione e formazione, il rafforzamento dei controlli, tutte azioni da intraprendere per contrastare il rischio di infortuni e prevenire i tanti incidenti nei cantieri". In questo contesto, sostiene Riccio, "la patente a crediti è lo strumento che davvero può rappresentare un cambio di paradigma nella cultura delle imprese. La logica è premiare chi investe in sicurezza, formazione e qualità dei processi valorizzando il lavoro di qualità".