Trovato morto nello stabile occupato, ipotesi omicidio. Fermato un sospettato

Aulla (Massa Carrara), 14 dicembre 2024 – Potrebbe essere arrivata già nel pomeriggio di oggi, 14 dicembre, la svolta nelle indagini sulla morte di Ramzi Abdelmajid, l’uomo di nazionalità marocchina di 52 anni trovato morto all’interno di un immobile occupato in via del Popolo, ad Aulla.

In base a quanto appreso, i carabinieri avrebbero fermato un giovane sospettato di omicidio e lo avrebbero portato in caserma per l’interrogatorio. Abdelmajid è stato trovato senza vita nelle prime ore di stamani da un connazionale che viveva nello stesso stabile: è stato lui, intorno alle 7,30, a dare l’allarme.

A far propendere per la pista del delitto è stata la ferita alla testa che l’uomo riportava. Sono così partite le indagini per omicidio. Secondo quanto si è appreso, nella notte tra venerdì e sabato, il marocchino era stato ricoverato in ambulanza al pronto soccorso di Pontremoli per le ferite riportate in una rissa. Qualche ora dopo era stato dimesso e poco dopo le 7 è stato trovato morto. La Procura di Massa Carrara ha disposto l'autopsia.

Dalle prime ipotesi, potrebbe trattarsi di un delitto maturato al culmine di una lite tra connazionali. Alcuni testimoni riferiscono di aver sentito delle grida provenire dallo stabile prima dell’ora in cui è morto il 52enne. In base al sopralluogo del magistrato di turno, del medico legale e degli stessi investigatori, le lesioni mortali sul cadavere non risultano causate né da arma da fuoco, né da arma da taglio.