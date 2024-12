Aulla, uomo trovato morto in un immobile: indagini per omicidio

Aulla (Massa Carrara), 14 dicembre 2024 – Choc ad Aulla. Un uomo di 50 anni di nazionalità marocchina è stato trovato morto in un immobile in via del Popolo. L’edificio è sovente occupato da sentatetto.

Secondo quanto appreso dall’interno, verso le 07:30 di stamani è stato dato l’allarme per il ritrovamento del corpo di un uomo, identificato come cittadino straniero.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri che indagano per omicidio. Secondo prime informazioni l’uomo ha lesioni mortali, ma da prime osservazioni, non sarebbero state procurate da arma da fuoco. Sarebbe stato un altro occupante dell’immobile ad avvisare le autorità. In base alle prime informazioni e testimonianze, ci sarebbe stata una lite con un altro uomo di nazionalità marocchina.

Lo stabile è stato isolato per i rilievi e le verifiche della polizia scientifica. Presente anche il medico legale.