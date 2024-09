Tragico incidente in A15, un morto. Chiusa l’autostrada verso Parma

Pontremoli (Massa Carrara), 18 settembre 2024 – Un tragico incidente in A15 all’altezza di Pontremoli è costato la vita a una persona nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 settembre.

L’impatto è stato tremendo ed ha avuto importanti conseguenze sul traffico. L’autostrada della Cisa è rimasta a chiusa a lungo tra i caselli di Pontremoli e Berceto, in direzione Parma, per consentire le operazioni di rimozione dei veicoli. I mezzi di soccorso, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della persona.

Si tratta di un uomo di 61 anni di origine campana che in quel momento si trovava in viaggio sull’autostrada. In base ad una primissima ricostruzione, avrebbe urtato contro il guardrail con la sua auto di grossa cilindrata. Nello schianto non sarebbero rimaste coinvolte altre vetture.