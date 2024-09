Morto nel rogo in casa, oggi i funerali di Liano Baldi

Montignoso (Massa-Carrara), 12 settembre 2024 – Una comunità ancora incredula per quanto accaduto a Liano Baldi, il 73enne ex parrucchiere, conosciuto anche a Massa per il suo lavoro, nonché artista e fotografo. Sulla dinamica dell’accaduto, che ormai prende la concretezza di una fatalità, stanno indagando i vigili del fuoco, chiamati a ricostruire quei tragici momenti che hanno visto la morte del montignosino.

Nel giorno dopo la tragedia sono moltissimi i messaggi di cordoglio rivolti a Baldi, che ha lasciato in città un vuoto incolmabile. “Ciao Liano ci mancherai molto” scrive un internauta sul profilo facebook, “Una fine davvero ingiusta” commenta un altro. Sotto l’aspetto delle famiglie evacuate, dopo il sopralluogo avvenuto martedì mattina da parte dei tecnici dell’Erp, i legittimi occupanti dei 4 appartamenti che erano stati resi off limits dai vigili del fuoco per fare le indagini prima di tornare a renderli agibili, c’è il via libera da parte del Comune: da stasera potranno tornare a dormire nei loro letti e tutto tornerà alla normalità la mattina seguente.

Sono stati in tantissimi a portare un saluto a Baldi alla camera mortuaria. Parenti, amici di una vita, ex colleghi e semplici conoscenti: Baldi era veramente una figura molto conosciuta.

I funerali per ricordare il 73enne, anche organizzatore di concorsi di bellezza, si tengono questo pomeriggio alle 16, alla chiesa di Santa Maria della rosa alle Capanne. Si prevede una chiesa stracolma, desiderosa di lasciare un ultimo ricordo al suo artista, che aveva anche la passione della raccolta di fotografie storiche del suo paese, dimostrazione di quanto tenesse al suo territorio, alla sua comunità, alla sua gente. Comunità che oggi gli renderà il giusto onore.