Lutto nel mondo del commercio: si è spenta Adele Vannini, anima di ‘Bianchini boutique’

Massa, 1 luglio 2025 – Una grande perdita per il commercio è avvenuta l’altra sera con con la scomparsa di una delle ’signore del commercio’, Adele Vannini in Bianchini, che fino a inizio anni 2000 è stata insieme al marito Corrado, l’anima di Bianchini abbigliamento in via Bastione nel cuore del centro storico.

Originaria della Lunigiana, la 91enne si era impegnata sin dall’inizio con la cura del dettaglio per l’abbigliamento. Il suo carattere molto aperto era l’ideale per il mondo del commercio, tanto che molte massesi si erano recate più volte nel suo negozio, trattate con grande garbo e professionalità.

Arrivata a Massa negli anni ’60, insieme ai suoceri aveva portato avanti la sua attività fino ad arrivare alla pensione nel 2003. Il negozio che oggi si trova soto l’ex cinema Astor, prima era di fronte: loro si sono poi spostati nel luogo dove adesso risiede. Un commercio di un tempo, fatto di relazioni amichevoli con le persone, relazioni poi che hanno resistito negli anni, anche grazie al carattere gentile e sempre pronto al dialogo della Vannini.

Una grande perdita per il commercio, che perde una delle sue figure storiche. La coppia aveva acquistato, appena arrivati, un’abitazione a due passi dal loro esercizio commerciale, per essere sempre presenti sul pezzo.

Vannini lascia due figlie, Lorella e Gisella, nonché vari nipoti. L’ultimo saluto a Adele Vannini si terrà questo pomeriggio in Lunigiana, nella chiesa di Barbarasco, un ritorno alle origini dopo aver tanto dato per la comunità di Massa.