Montignoso, chiude via Roma. Disagi alle Capanne. La protesta di Bertelloni

Davide Nitrosi
MassaCarrara
CronacaMontignoso, chiude via Roma. Disagi alle Capanne. La protesta di Bertelloni
15 set 2025
REDAZIONE MASSA CARRARA
La candidata della Lega chiede maggior accortezza per negozi e residenti

Per approfondire:

Esasperazione a Montignoso per la chiusura improvvisa di via Roma: i commercianti e i residenti di Capanne sono sul piede di guerra. La denuncia è di Michela Bertelloni (nella foto), capogruppo della Lega in consiglio comunale, candidata alle prossime elezioni regionali. "L’amministrazione comunale – scrive Bertelloni –, senza preavviso e senza tenere in considerazione le esigenze di cittadini e commercianti, si prepara a chiudere nuovamente Via Roma, una delle principali arterie della frazione di Capanne. La decisione dovuta ai lavori di asfaltatura e comunicata con pochissimi giorni di anticipo, sta creando forte disappunto tra i residenti e le attività commerciali, già duramente penalizzate da una precedente chiusura durata mesi all’inizio dell’anno. La mancanza di rispetto dimostrata dall’amministrazione nei confronti dei propri cittadini è lampante.

Non solo la strada era già stata chiusa per un periodo lunghissimo, con gravi ripercussioni sul commercio locale, ma adesso si replica l’operazione senza un adeguato preavviso che consenta a residenti e commercianti di organizzarsi". Interviene così Michela Bertelloni che prosegue nella sua denuncia: "Con la chiusura di Via Roma e conseguente divieto di sosta si ripropone anche il problema dei parcheggi: durante l’ultimo consiglio comunale avevo sollevato il problema della presenza di diverse auto abbandonate che occupano stalli preziosi lungo la Via VIII Aprile, e che andrebbero rimosse per permettere a tutti i cittadini che ne hanno la necessità, di parcheggiare lungo la pubblica strada. Se l’amministrazione comunale – va avanti Michela Bertelloni – si fosse impegnata a far rimuovere ai proprietari quelle auto abbandonate, alcune delle quali addirittura sprovviste di revisione, il problema si sarebbe risolto almeno in parte".

Sul sito del Comune è visionabile l’ordinanza emessa dalla Polizia Municipale, che dispone il divieto di transito e di sosta lungo la cenbtralissima Via Roma nei giorni da oggi a venerdì dalle 8 alle 18 per l’esecuzione dei lavori e l’apertura del cantiere. "L’auspicio – conclude la candidata – è quello che non accada come per i lavori fatti in precedenza per cui da una stima di 45 giorni di cantiere siamo arrivati a qualche mese".

