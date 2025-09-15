Montignoso, chiude via Roma. Disagi alle Capanne. La protesta di Bertelloni

Esasperazione a Montignoso per la chiusura improvvisa di via Roma: i commercianti e i residenti di Capanne sono sul piede di guerra. La denuncia è di Michela Bertelloni (nella foto), capogruppo della Lega in consiglio comunale, candidata alle prossime elezioni regionali. "L’amministrazione comunale – scrive Bertelloni –, senza preavviso e senza tenere in considerazione le esigenze di cittadini e commercianti, si prepara a chiudere nuovamente Via Roma, una delle principali arterie della frazione di Capanne. La decisione dovuta ai lavori di asfaltatura e comunicata con pochissimi giorni di anticipo, sta creando forte disappunto tra i residenti e le attività commerciali, già duramente penalizzate da una precedente chiusura durata mesi all’inizio dell’anno. La mancanza di rispetto dimostrata dall’amministrazione nei confronti dei propri cittadini è lampante.

Non solo la strada era già stata chiusa per un periodo lunghissimo, con gravi ripercussioni sul commercio locale, ma adesso si replica l’operazione senza un adeguato preavviso che consenta a residenti e commercianti di organizzarsi". Interviene così Michela Bertelloni che prosegue nella sua denuncia: "Con la chiusura di Via Roma e conseguente divieto di sosta si ripropone anche il problema dei parcheggi: durante l’ultimo consiglio comunale avevo sollevato il problema della presenza di diverse auto abbandonate che occupano stalli preziosi lungo la Via VIII Aprile, e che andrebbero rimosse per permettere a tutti i cittadini che ne hanno la necessità, di parcheggiare lungo la pubblica strada. Se l’amministrazione comunale – va avanti Michela Bertelloni – si fosse impegnata a far rimuovere ai proprietari quelle auto abbandonate, alcune delle quali addirittura sprovviste di revisione, il problema si sarebbe risolto almeno in parte".

Sul sito del Comune è visionabile l’ordinanza emessa dalla Polizia Municipale, che dispone il divieto di transito e di sosta lungo la cenbtralissima Via Roma nei giorni da oggi a venerdì dalle 8 alle 18 per l’esecuzione dei lavori e l’apertura del cantiere. "L’auspicio – conclude la candidata – è quello che non accada come per i lavori fatti in precedenza per cui da una stima di 45 giorni di cantiere siamo arrivati a qualche mese".