Il fascino del mare d’inverno. “No a transenne e barricate”. La richiesta: rispettate i varchi obbligatori

Massa, 15 settembre 2025 – In vista dell’arrivo della stagione invernale, gli ambientalisti di Europa Verde lamentano le transenne che tra poco chiuderanno le spiagge e gli arenili dei vari stabilimenti balneari, impedendo di poter vivere il mare in completa sicurezza anche nei mesi freddi. “Ormai la stagione balneare volge al termine – silegge in un documento di protesta di Europa Verde –. Piccoli sprazzi di sole accolgono sulle spiagge, ancora attrezzate, i pochi bagnanti rimasti, soprattutto locali. Ma “i locali” amano il mare a tal punto che lo frequentano tutto l’anno e si godono la sua vista, ormai connaturata in loro, come in tutti coloro che hanno vissuto sulle nostre bellissime coste nazionali”.

Da qui gli ambientalisti se la prendono con il mancato rispetto delle concessioni, vecchia battaglia non ancora conclusa nonostante decenni di lotte. “Ma il paradosso – prosegue il documento – è che le concessioni non prevedono che uno stabilimento balneare venga recintato totalmente, tipo fortezza, da ottobre a marzo. La concessione include anche l’obbligo di lasciare il passaggio per chi vuole arrivare alla spiaggia anche d’inverno.

I varchi pubblici obbligatori si sono trasformati, per lo più, in budelli di un metro di larghezza, senza alcuna manutenzione o pulizia che ne restringono il passaggio. Alcuni sono quasi scomparsi o sono stati mascherati con deviazioni”. La Federazione di Europa Verde di Massa Carrara sollecita quindi le istituzioni a far rispettare l’obbligo di apertura giornaliera dalle 8 alle 20 come previsto dalle normative.

“La sicurezza – scrivono da Europa Verde – è messa gravemente in pericolo a causa di queste chiusure abusive, in quanto chiunque abbia un malore e abbia bisogno di soccorsi deve poter contare su un passo carrabile vicino e con dimensioni adatte a far passare una barella. Nella consapevolezza – è la conclusione del comunicato – che un intervento come questo impatti su un comparto economico che ancora regge in questo territorio economicamente asfittico a causa del Sin e del Sir (soprattutto quest’ultimo), non possiamo che intervenire per contribuire a raggiungere il grado di sicurezza che tutti auspichiamo”.