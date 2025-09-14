Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
MassaCarrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Fiorentina NapoliElezioni ToscanaMeteo ToscanaFunghiIncidente ArezzoTentata violenza sessuale
Acquista il giornale
CronacaIl cuore degli ultras. Raccolti 5600 euro per un monitor al Noa
14 set 2025
GIANLUCA BONDIELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Massa Carrara
  3. Cronaca
  4. Il cuore degli ultras. Raccolti 5600 euro per un monitor al Noa

Il cuore degli ultras. Raccolti 5600 euro per un monitor al Noa

Successo dell’evento benefico allo stadio per i 30 anni della morte di Alessandro Balloni .

Successo dell’evento benefico allo stadio per i 30 anni della morte di Alessandro Balloni .

Successo dell’evento benefico allo stadio per i 30 anni della morte di Alessandro Balloni .

Per approfondire:

Un risultato eclatante e per certi versi inaspettato. Dalla manifestazione in onore dei trent’anni della scomparsa del tifoso Alessandro Balloni, a cui è intitolata la Curva Sud dello stadio comunale Vitali, è stata ricavata la cospicua somma di 5.600 euro che andrà tutta devoluta in beneficenza. Il merito di questo successo va agli ultras della Massese e all’associazione solidale ’Io Valgo-Alessandro presente’ che hanno allestito e pubblicizzato al meglio un bellissimo evento che si è tenuto proprio all’interno dello stadio in quella curva tanto cara ad Alessandro. I meriti vanno naturalmente condivisi con i tanti donatori che hanno dimostrato sensibilità per l’iniziativa.

"Siamo più che soddisfatti dell’enorme risultato raggiunto – hanno fatto sapere gli organizzatori – e garantiamo che ogni singolo euro nei prossimi giorni sarà depositato nel conto corrente dell’associazione ’Io Valgo-Alessandro Presente’. Questo ci consentirà di raggiungere passo dopo passo l’obiettivo che ci siamo prefissati: donare al Noa un monitor multiparametrico corredato degli accessori necessari alle diagnosi non invasive per neonati, bambini e adulti. I 5.600 euro sono stati raggiunti grazie alla vendita del materiale realizzato per l’occasione dagli ultras, grazie al reparto cucina, griglia e bar che ha proposto per tutta la giornata panini, patatine, birre e cocktail e grazie alle tante donazioni spontanee".

Questa è stata soltanto la prima di una serie di iniziative benefiche che ha intenzione di portare avanti l’associazione culturale creata dai ragazzi della Curva della Massese assieme a Susanna, madre di Alessandro Balloni, che ne è diventata la presidente e la figura di riferimento. La raccolta fondi, quindi, continuerà e chi vuol contribuire può farlo attraverso bonifico liberale sul conto corrente 412490 dell’associazione. L’Iban è It27E0306909606100000412490.

Gianluca Bondielli

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TifosiStadio