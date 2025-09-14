Il cuore degli ultras. Raccolti 5600 euro per un monitor al Noa

Un risultato eclatante e per certi versi inaspettato. Dalla manifestazione in onore dei trent’anni della scomparsa del tifoso Alessandro Balloni, a cui è intitolata la Curva Sud dello stadio comunale Vitali, è stata ricavata la cospicua somma di 5.600 euro che andrà tutta devoluta in beneficenza. Il merito di questo successo va agli ultras della Massese e all’associazione solidale ’Io Valgo-Alessandro presente’ che hanno allestito e pubblicizzato al meglio un bellissimo evento che si è tenuto proprio all’interno dello stadio in quella curva tanto cara ad Alessandro. I meriti vanno naturalmente condivisi con i tanti donatori che hanno dimostrato sensibilità per l’iniziativa.

"Siamo più che soddisfatti dell’enorme risultato raggiunto – hanno fatto sapere gli organizzatori – e garantiamo che ogni singolo euro nei prossimi giorni sarà depositato nel conto corrente dell’associazione ’Io Valgo-Alessandro Presente’. Questo ci consentirà di raggiungere passo dopo passo l’obiettivo che ci siamo prefissati: donare al Noa un monitor multiparametrico corredato degli accessori necessari alle diagnosi non invasive per neonati, bambini e adulti. I 5.600 euro sono stati raggiunti grazie alla vendita del materiale realizzato per l’occasione dagli ultras, grazie al reparto cucina, griglia e bar che ha proposto per tutta la giornata panini, patatine, birre e cocktail e grazie alle tante donazioni spontanee".

Questa è stata soltanto la prima di una serie di iniziative benefiche che ha intenzione di portare avanti l’associazione culturale creata dai ragazzi della Curva della Massese assieme a Susanna, madre di Alessandro Balloni, che ne è diventata la presidente e la figura di riferimento. La raccolta fondi, quindi, continuerà e chi vuol contribuire può farlo attraverso bonifico liberale sul conto corrente 412490 dell’associazione. L’Iban è It27E0306909606100000412490.

