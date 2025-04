La solidarietà in piazza. La Misericordia celebra i servizi sulla salute. Il Giubileo dei malati

Massa, 7 aprile 2025 – Elementi di primo soccorso e giochi per bambini, guida di ambulanze e simulazione di emergenze. È stato un sabato ricco di attività per grandi e piccoli quello organizzato in piazza Aranci dalla Misericordia San Francesco di Massa in occasione dell’apertura del Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità e intitolato ’Mis-Emergenza’. Adulti e bambini hanno quindi potuto divertirsi imparando al contempo a svolgere azioni fondamentali per salvare una vita, come effettuare il massaggio cardiaco o le manovre di disostruzione (pediatrica e non), ma anche a prendere dimestichezza con i mezzi della confraternita e a conoscere i vari settori in cui i volontari sono quotidianamente impegnati sul territorio, dalla protezione civile all’assistenza ai malati.

Quasi 50 i volontari coinvolti, fra cui alcuni della Misericordia di Livorno, per un evento che rientra nella serie di iniziative che l’associazione organizzerà nel corso del 2025 per festeggiare i 40 anni dalla fondazione: “È un modo – ha detto il presidente Bruno Ciuffi – sia per ringraziare tutti coloro che in questi quarant’anni hanno dato la possibilità di arrivare ad essere ciò che siamo oggi sia per dimostrare alla città quello che siamo riusciti a raggiungere. Siamo un’associazione sana che coinvolge diverse persone, fra cui moltissimi giovani”.

E tanti di questi hanno voluto essere presenti ieri, dando una mano ad allestire tende e strutture e a portare in piazza numerosi mezzi: “Siamo molto orgogliosi di loro – ha spiegato il vicepresidente Sergio Pedrinzani –. Quando vedi che molti ragazzi partecipano significa che l’associazione è sana e che sta costruendo bene il suo futuro”. “È bello vederci tutti in piazza – ha aggiunto Marina Vita, responsabile del settore emergenze –. Dimostra un grande senso d’appartenenza da parte di chi ogni giorno si impegna per dare una mano al prossimo”.

Svariate le attività che i membri della Misericordia, divisi nelle diverse aree di competenza (sociale, sanitaria, guida, protezione civile, camper della salute), hanno illustrato a curiosi di ogni età, facendo conoscere loro i vari servizi a disposizione dei cittadini e permettendo loro anche di esercitarsi con alcune manovre in ambulanza e in esercizi di rianimazione e disostruzione. “Sono interventi – ha sottolineato Benedetta Massa, responsabile di giornata dell’area sanitaria – fondamentali per diminuire il tempo e ridurre eventuali danni neurologici che rischiano di crearsi quando la situazione di emergenza si prolunga”.

Ma la Misericordia San Francesco non è solo ambulanze ed emergenze: “Ci sono – ha spiegato Matteo Micheloni, responsabile dell’area sociale – tanti altri settori di servizi per i cittadini che spesso le persone non conoscono: dal trasporto in ospedale di pazienti che devono svolgere delle visite al gruppo giovani, che dà una grande mano in varie attività”. A chiudere la giornata, a cui hanno partecipato anche l’onorevole Alessandro Amorese, il consigliere comunale Stefano Alberti e i ragazzi di Villa Versilia con i volontari Alessandro e Carla, il dj set e una dimostrazione pratica di intervento in caso di emergenza, ma l’evento prosegue su Instagram fino alle 23.59 di domenica 13 aprile grazie al concorso fotografico ’Reporter per un giorno’. Per partecipare bisogna seguire la pagina Instagram ‘misericordiamassa’ e taggarla scegliendo l’opzione ‘Invita collaboratori’ in una foto scattata all’evento di ieri. Il post con più like vince una maglietta della Misericordia personalizzata.