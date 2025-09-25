Minuto di silenzio per Kirk. Solidarietà ad Arrighi e condanna per Barabotti

Tante le manifestazioni di solidarietà arrivate alla sindaca Serena Arrighi, dopo che l’onorevole leghista, Andrea Barabotti, ha postato una foto fatta con l’intelligenza artificiale che la ritrae inginocchiata con alle spalle un monolite con la scritta Woke.

Una immagine fake messa per contestare la decisione della sindaca di non osservare il minuto di silenzio in consiglio comunale in memoria dell’attivista Charlie Kirk, proposto dal consigliere comunale della Lega Andrea Tosi. "L’onorevole Barabotti non esita a dimostrare per l’ennesima volta la sua ignoranza delle regole istituzionali attaccando la sindaca per una decisione che è stata votata a maggioranza dal consiglio comunale, compresi due consiglieri di opposizione - scrivono dal gruppo consiliare della lista Serena Arrighi sindaca -. Abbiamo bocciato la strumentale proposta del suo partito motivandone le ragioni con la pacatezza ed il rispetto per le altrui idee che lui non dimostra". Parole di condanna a Barabotti arrivano anche dal Partito democratico di Massa Carrara. "Riteniamo inaccettabile che un rappresentante delle istituzioni utilizzi strumenti di propaganda di questo livello - scrivono dal Pd -, per colpire chi lavora quotidianamente al servizio della città. Carrara non ha bisogno di sindaci che si inchinano davanti a nessuno, tantomeno a pressioni o strumentalizzazioni. Ha bisogno di amministratori che camminano a testa alta, che difendono la democrazia e lavorano per i bisogni reali delle persone: lavoro, ambiente, servizi, diritti". Sulla questione interviene anche Carolina Farneti della segretaria provinciale dei Giovani democratici: "Attacco indegno del parlamentare Barabotti - scrive Farneti -, che si è trovata sui social in una sua foto modificata in ginocchio con espressione sottomessa e con scritto woke alle spalle. Massima solidarietà a chi come la sindaca si trova a subire dinanzi alle istituzioni e dalle cariche più alte delle istituzioni, la strumentalizzazione di una morte. Perché di becera strumentalizzazione da parte della destra si tratta. Tutti hanno condannato l’omicidio di Kirk, solo alcuni però condannano le sue parole sovversive per la democrazia e ne prendono le distanze, in primis gli esponenti della Lega a tutti i livelli, come anche quelli delle altre forze politiche del governo".