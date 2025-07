Maxi operazione ad ’Alto impatto’. Controlli a raffica in tutta Carrara

Continua intensa l’attività di controllo del territorio nel comune. Oltre alla consueta attività ordinaria di prevenzione e repressione svolta dalle volanti del Commissariato, è stata disposto dal questore Bianca Venezia, un’ennesima operazione di controllo straordinario del territorio, ad “Alto Impatto” decisa in sede di Comitato per l’ordine e sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Guido Aprea. L’attività è stata espletata dagli operatori del reparto prevenzione crimine della polizia di Stato di Firenze, delle volanti del commissariato, dell’arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale di Carrara.

Controllati 65 veicoli e identificate di 101 persone, di cui 20 stranieri e 25 gravati da precedenti. Elevate 4 sanzioni per infrazione al Codice della Strada. Grande attenzione alle aree cittadine connesse al fenomeno dei “furti in abitazione” e alla costante attività di “micro spaccio”. Mirate attività di pattugliamento in zone periferiche al fine di prevenire danni a stabilimenti industriali e aziende commerciali, ovvero esercizi pubblici e abitazioni, controllando particolarmente luoghi quali piazza Menconi, piazza Ingolstadt, zona Fossone , zona Bonascola , via vico Fiaschi e prossimità della stazione ferroviaria dove è più rilevante la presenza di cittadini extracomunitari, che spesso creano disagio tra i passanti e residenti.

Durante il servizio sono state effettuate mirate attività di pattugliamento al fine di evitare reati, al fine di favorire prevenzione e percezione della sicurezza mediante il contrasto dei fenomeni riconducibili alla criminalità diffusa che pregiudicano il benessere e la sicurezza delle persone.

Inoltre, la scorsa settimana sono stati effettuati ad Avenza e a Marina di Carrara, nella zona della movida, dei controlli amministrativi ad alcuni esercizi pubblici che nel fine settimana recano disturbo alla quiete pubblica, al fine di verificare la regolarità delle loro attività. Nello specifico, sono state elevate sanzioni amministrative per assenza della documentazione relativa all’impatto acustico e dell’affissione della tabella con orari del locale, nonché per la presenza di una ingente quantità di rifiuti all’esterno del locale. L’attività di costante pattugliamento del territorio e di controllo agli esercizi pubblici mira ad assicurare un’attività di prevenzione e pressione degli illeciti efficace, garantendo la tranquillità pubblica e riducendo la percezione di insicurezza dei cittadini in tutta la provincia apuana.