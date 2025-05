Occhi puntati sulla città. L’esito dei controlli speciali

VIAREGGIO

Occhi puntati sulla città, per prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità. Come stabilito in occasione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, riunito alla Gamc lo scorso 24 aprile, sono entrati nel vivo i controlli straordinari – condivisi dal prefetto Giusy Scaduto, dal sindaco Giorgio Del Ghingaro, dal questore Edgardo Gobbi, dai comandanti provinciali dei Carabinieri, il colonnello Arturo Sessa, e della Guardia di Finanza, colonnello Andrea Canale – organizzati tra il 12 e il 23 maggio all’esito dell’analisi congiunta sulla sicurezza urbana.

Nell’ambito delle attività straordinarie la Polizia di Stato ha impiegato operatori del Commissariato, 4 cinofili e 4 a cavallo, che hanno controllato complessivamente 82 persone e 53 veicoli.

Gli agenti hanno sequestrato a carico di ignoti 237,3 grammi di cocaina e 725 di hashish. L’Arma dei Carabinieri ha impiegato 54 militari di cui 4 nell’unità cinofila antidroga, che hanno proceduto nel controllo di 28 persone, con 4 arresti per detenzione ai fini di spaccio. Sono stati sequestrati 25 grammi di cocaina e 30 di hashish. Quattro i militari delle fiamme gialle, con il supporto di altrettanti finanzieri dell’unità cinofila e l’elicottero della sezione aerea di Pisa, che hanno controllato 34 persone, e sequestrato 47,6 grammi di cocaina e 1,6 di hashish e ulteriori 681 grammi di hashish e 83 di coca in collaborazione con gli agenti del Commissariato. Dal comando della Polizia Municipale hanno partecipato 20 agenti, di cui una pattuglia a cavallo, che hanno controllato 2 persone, di cui 1 segnalata per spaccio.

"Risultati importanti – sottolinea il prefetto Giusy Scaduto – che confermano la costante massima attenzione di tutte le componenti del sistema preposto alla tutela della sicurezza viareggina e del territorio provinciale. un impegno corale che – aggiunge – proseguirà con la necessaria determinazione anche in vista dell’imminente stagione estiva sempre nel segno di una strategia coordinata ed orientata ad ottimizzare l’azione di prevenzione quale fondamentale tassello del contrasto alle diverse fenomenologie criminali".

Gli esiti dei controlli saranno oggetto di ulteriore approfondimento congiunto al fine di aggiornare costantemente la risposta ai bisogni e alla percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

