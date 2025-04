Massa accoglie operatori internazionali per la promozione turistica alla Bitesp La Spezia

Ieri il centro storico di Massa è stato protagonista di una giornata speciale dedicata alla promozione turistica del territorio, nell’ambito della seconda edizione di Bitesp La Spezia, la Borsa internazionale sul turismo esperienziale. Dopo l’apertura ufficiale alla Spezia e la giornata di workshop con oltre 30 buyer internazionali, l’attenzione si è spostata sulla città di Massa per una tappa strategica del ’Fam Trip’ dedicato alla scoperta della costa ligure-apuana. Un gruppo di 15 operatori turistici esteri, accompagnato da giornalisti della stampa specializzata, è stato accolto dal sindaco Francesco Persiani e dall’assessora al turismo Giorgia Garau per un tour a piedi tra le piazze, i monumenti e i palazzi storici più significativi della città (piazza Aranci, il Duomo, piazza Mercurio, la piastronata, la Conca, il teatro Guglielmi). Una visita molto apprezzata.

"Ci sentiamo liguri-apuani – ha detto il sindaco – qui i confini amministrativi si dissolvono per lasciare spazio a un’identità territoriale comune, che guarda al Golfo dei Poeti con le Alpi Apuane alle spalle. Accogliere operatori e giornalisti internazionali è per noi non solo un onore, ma un’occasione per crescere, confrontarci e mostrare la forza della nostra proposta turistica. Con l’auspicio che questa visita generi nuove sinergie e opportunità di sviluppo per il comparto turistico locale, Massa si presenta al mondo come una destinazione autentica, ospitale e pronta a farsi scoprire".

"L’iniziativa, organizzata dal Comune di Massa in qualità di capofila dell’Ambito Riviera Apuana – ha dichiarato l’assessora Giorgia Garau – intende offrire una panoramica autentica e coinvolgente della nostra identità territoriale, che unisce il fascino del mare alle suggestioni delle Alpi Apuane. Questo momento rappresenta un’occasione concreta di visibilità e valorizzazione dell’offerta turistica massese, ponendo l’accento su un modello di sviluppo legato all’esperienzialità, alla sostenibilità e alla destagionalizzazione dei flussi. Attraverso il contatto diretto con la nostra realtà locale, l’obiettivo è quello di orientare positivamente i buyer nella programmazione di futuri pacchetti turistici che includano Massa come destinazione chiave".