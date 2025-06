Mancano ancora 800 euro per la raccolta

C’è ancora tempo per fare una donazione per l’acquisto di un pannello informativo sulle Alpi Apuane e le sue vette, che sarà posto alla fine della passeggiata a mare. L’inaugurazione è prevista per le 10 di sabato 21 giugno alla presenza della sindaca Serena Arrighi, del presidente della Provincia Gianni Lorenzetti e altre autorità, ma la raccolta fondi è ancora attiva e per raggiungere i 4mila euro previsti ne mancano ancora 800.

L’idea di realizzare l’installazione con il profilo delle Apuane e con i nomi e le altezze delle principali vette e dell’associazione ‘Zaccagna, ieri e oggi’, della sezione apuo-lunense di Italia Nostra e dal Cai Carrara. Uno strumento a disposizione di cittadini e turisti per scoprire le bellezze delle Apuane e tutte le altezze delle cime. Il pannello grazie a due Qr code in italiano, inglese e braille grazie a un audio descriverà i principali aspetti delle nostre montagne.

Il pannello sarà posizionato obliquamente e avrà una lunghezza di circa 3 metri, un’altezza di 40 cm circa e un’altezza da terra di poco più di un metro. L’installazione non solo soddisferà la curiosità geografica dei carrarini e dei numerosi turisti che frequentano la passeggiata, ma potrà rappresentare anche uno strumento didattico per lezioni all’aperto sulle Apuane da parte delle scuole di ogni ordine e grado.

La donazione minima è di dieci euro. Per chi volesse partecipare alla raccolta fondi lo può fare versando il suo contributo sull’Iban IT65O0538724510000047282295 intestato ad associazione ‘Zaccagna, ieri e oggi’ e inserendo la causale "Cartello Apuane".