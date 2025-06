Medico nei guai. Udienza rinviata a metà luglio

Alla richiesta di astenersi avanzata ieri mattina in aula a Massa dalla difesa di Francesco Cardillo, medico di 45 anni noto in provincia accusato di aver operato abusivamente nella sua abitazione a Montignoso, è seguita la presa di posizione del giudice Ermanno De Mattia che ha ritenuto di non essere incompatibile con la decisione. Così i legali David Giovanni Cappetta di Massa (nella foto) e Mauro Molinello di Torino hanno optato per il deposito di un’istanza di ricusazione, come previsto dal Codice. Alla precedente udienza il giudice assegnatario del fascicolo era la dottoressa Acerbi, che è Gup a Spezia ma che era stata provvisoriamente applicata su Massa per carenza di organico. Provvisoria applicazione che si è conclusa il 31 maggio, ragion per cui ieri mattina a tenere l’udienza c’era appunto De Mattia. Avendo quest’ultimo fatto parte del collegio che aveva deciso in merito all’istanza della difesa di riesame del sequestro probatorio, a giugno dello scorso anno, i legali di Cardillo gli hanno chiesto di astenersi. Richiesta cui ha fatto seguito l’istanza di ricusazione e, a seguire, il rinvio dell’udienza da parte del giudice al 17 luglio. La procedura adesso prevede che gli atti vengano trasferiti alla Corte d’Appello, che deciderà se l’istanza sia o meno fondata. Se sì, il fascicolo resterà a Massa e dovrà essere assegnato a un altro giudice. In caso contrario, De Mattia potrà legittimamente trattare il procedimento (salvo un eventuale ricorso ulteriore in Cassazione da parte della difesa). Per adesso c’è dunque il rinvio al 17 luglio, ad ogni modo si attende la pronuncia della Corte d’Appello senza la quale De Mattia non potrà comunque pronunciare sentenza. Per il medico di Montignoso c’è la richiesta di procedere con rito abbreviato, mentre per quanto riguarda il coinvolgimento della compagna la sua posizione è stata stralciata e segue un’altra strada, legata alla messa alla prova.