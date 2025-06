Antona accoglie i frati missionari. E oggi festeggia Sant’Antonio. Via Crucis con il bacio della reliquia

La parrocchia San Geminiano di Antona accoglie in questi giorni le Missioni del Giubileo 2025, il giubileo della speranza. Le manifestazioni sono iniziate il 7 giugno con l’arrivo dei Padri Frati Francescani per le sante missioni, accolti dal parroco, don Primiero Scortini, con la Confraternita per proseguire in processione fino alla chiesa di San Geminiano. A seguire, c’è stato il rosario con benedizione eucaristica. I missionari sono padre Ivano, che viene da La Verna ed è stato 27 anni in Bolivia, e padre Marco, che è Padre Guardiano dei Francescani a Firenze.

Oggi Antona festeggia Sant’Antonio da Padova a partire dalla messa celebrata alle 8 del mattino. Nel pomeriggio, alle 18, si terrà una messa solenne presieduta dal vescovo Mario Vaccari a cui farà seguito una processione per le vie del paese con il bacio della reliquia del santo. La funzione terminerà con la consegna del pane benedetto e agape fraterna nel piazzale della chiesa. Le missioni proseguiranno anche domani con incontri personalizzati in chiesa e nel pomeriggio le confessioni con via Crucis alle 18. Durante le missioni è possibile ricevere l’indulgenza giubilare.

Domenica è la giornata conclusiva ed è prevista, alle 11, la celebrazione della messa con benedizione della croce commemorativa delle missioni. E’ possibile ammirare anche una mostra fotografica sulle passate edizioni delle missioni. Il programma è stato seguito da don Primiero Scortini e dai parrocchiani di Antona.

A. M. Fruzzetti