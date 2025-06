L’esperimento di via XX Settembre. Strada riaperta tra luci e ombre

Centro storico aperto, con qualche dubbio. Fa discutere la decisone dell’amministrazione aullese di aprire sperimentalmente Via XX Settembre al traffico veicolare. Se è ancora presto per tracciare un bilancio, sembra che la città sia divisa tra chi trova ottimale la soluzione e chi invece preferiva la situazione precedente. Via XX Settembre è chiusa alle auto da oltre vent’anni, se un tempo il centro storico era vivace, pieno di attività e sede del mercato settimanale, poi le cose sono cambiate. I negozi hanno cominciato a diminuire e si sono moltiplicati i fondi sfitti. Secondo gli esercenti, buona parte del motivo è legato al trasferimento del mercato settimanale e alla pedonalizzazione del centro. Molti commercianti si sono trasferiti altrove, quelli che resistono hanno raccolto le firme per chiedere di nuovo la viabilità, lo scorso anno. "Io sono contento - commenta Ivano Luccini - la situazione del centro storico è peggiorata nel corso degli anni, i motivi principali sono stati il trasferimento della stazione ferroviaria, del mercato settimanale e l’apertura dei centri commerciali. Intanto vediamo se la gente torna ad abituarsi a passare da qui". Un po’ più scettico Piero Petriccioli. "Secondo me l’esperimento non serve - dice -, serve altro per rivitalizzare il centro storico, come mercati e manifestazioni continue e pubblicizzate. Temo anche per i bimbi che ormai si sono abituati a giocare in strada, questo mi preoccupa più del resto". "Io lavoro perché ho le mie clienti - aggiunge Silvia Donati - il passaggio di auto non può che migliorare la situazione, chi passa e vede la vetrina magari si ferma a comprare. E poi fa piacere vedere le auto, il centro è più vivace". La raccolta di firme, lo ricordiamo, era stata un successo. "In tredici anni ho visto chiudere quasi trenta attività - aggiunge Ennio Della Croce -, senza ricambio. La prima richiesta di apertura al traffico risale a un anno fa, poi la raccolta di firme, circa duecento tra commercianti, proprietari di fondi e cittadini. Ora ci vuole tempo per abituarsi, dopo 25 anni di chiusura". Anche uno dei suoi clienti, Francesco Lo Presti, la pensa allo stesso modo e infatti ha firmato la petizione. La strada sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, è stato istituito un senso unico di marcia dall’ex passaggio a livello sulla SS63 in direzione Piazza della Vittoria. Per garantire la sicurezza di pedoni e veicoli, è obbligatorio procedere a velocità ridotta e i pochi posti auto realizzati sul lato sinistro della carreggiata sono riservati a soste brevi di massimo 30 minuti. "Posso capire che la riapertura sia utile per alcuni tipi di esercizi commerciali - aggiunge Marina Guscioni, che non si trova nella zona aperta -, la decisone in merito ai parcheggi è una buona cosa". I residenti restano divisi, alcuni si sono schierati dalla parte dei commercianti, soprattutto i proprietari dei fondi, altri invece no. "Non ci sembra una buona scelta - hanno detto alcuni di loro -, ormai eravamo abituati alla zona pedonale. La strada si rovinerà facilmente con il passaggio delle auto, non siamo sicuri che si otterranno benefici".

Monica Leoncini