"Esperienza utile per il futuro". Concluso al Pronto soccorso il Servizio civile dell’Asl

Si è concluso l’anno di Servizio civile universale per i 23 operatori volontari che hanno preso parte al progetto ’Eccomi: ti guido al pronto soccorso’, promosso dall’Asl Toscana nord ovest nell’ambito del bando 2024. Il progetto ha coinvolto i territori di Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno, con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza e l’orientamento degli utenti del Pronto soccorso. A Massa c’erano i volontari Emma Barbieri, Alessia Bellatalla, Alice Marciasini (olp Ilaria Franca); a Fivizzano la volontaria Erika Bartoli (olp Simona Crocetti).

"In questi 12 mesi i volontari hanno ricoperto un ruolo prezioso – spiega Rossana Guerrini, responsabile del Servizio civile per l’Asl – all’interno di un sistema delicato e complicato come quello di un Pronto soccorso. Hanno spiegato a pazienti e familiari il corretto utilizzo e funzionamento dei servizi di emergenza, dando informazioni sulle tempistiche di avanzamento per l’effettuazione delle visite e degli accertamenti diagnostici, contribuendo così a rendere più comprensibili le attese grazie anche alla creazione di un opuscolo che sottolineava l’importanza di non abbandonare la struttura. Durante la loro esperienza è stata dedicata particolare attenzione all’accoglienza e all’accompagnamento soprattutto delle categorie più fragili come anziani, bambini e disabili".

"Tutto questo – spiega Guerrini – è stato reso possibile grazie anche a un percorso di formazione che li ha visti impegnati in 25 ore di formazione generale, 18 ore di formazione a distanza su sicurezza, privacy, anticorruzione e comportamento in sanità, 65 ore di formazione specifica sul funzionamento dei Pronto soccorso e 10 ore di formazione specialistica con i partner del progetto e docenti dell’Asl". "I ragazzi hanno tutti evidenziato la validità dell’esperienza fatta sia a titolo personale che di impiego".