I lupi vicino alle abitazioni. Tre avvistamenti nel verde di Bonascola

Carrara, 27 marzo 2025 – Un nuovo avvistamento di lupi nella zona di Bonascola. La segnalazione arriva da Giuseppe Costa, ex docente ora in pensione alla scuola del Marmo ed ex coordinatore della Dc regionale, ma soprattuto vertice toscano della Federcaccia. La testimonianza diretta di Costa, che racconta di aver visto ben tre lupi di grosse dimensioni alcune sere fa rientrando a casa, è solo l’ultima di una serie di avvistamenti iniziati circa un paio di anni fa nella zona di Bonascola, raccontati ogni volta da persone diverse.

Non è la prima volta che branchi di lupi vengono visti aggirarsi nell’area, dove diversi episodi erano stati segnalati soprattutto tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Tra le cause, si ipotizzò all’epoca che alcuni esemplari si fossero avvicinati alle abitazioni in cerca di cibo, o più semplicemente che fossero piccoli branchi in azione nel tentativo di appropriarsi di spazi che l’uomo aveva abbandonato a causa della pandemia e della conseguente limitazione agli spostamenti.

Il tema era stato affrontato anche in Comune un paio di anni fa all’interno della commissione consiliare presieduta da Silvia Barghini, in cui vennero forniti alcuni spunti su come comportarsi in caso di avvistamenti. Il nuovo avvistamento viene raccontato proprio dal testimone diretto Giuseppe Costa, che ha incontrato i lupi rientrando semplicemente a casa. “L’ altra sera rientravo a casa e in località Bonascola ho visto tre lupi - spiega l’uomo - e tutti erano di dimensioni paurose. Questi lupi arrivano troppo vicino alle nostre abitazioni e sono troppo numerosi. Il nostro lupo, chiamato canis lupus italicus, pesa sui 30 chili. Qusti sono emromie pesano ildoppio. Si tratta di lupo europeo molto più pericoloso. In Lunigiana ricordo che venivano realizzati dei censimenti di cinghiali e a volte si incontravano dei lupi. In base al pelo e alla tipologia, possiamo dire che oggi il lupo appenninico italiano è sparito e ha preso il sopravvento il lupo europeo. Un pericolo per le persone, ma soprattutto per gli animali domestici da non sottovalutare”.

La segnalazione di Costa segue altre denunce avvenute sui social in cui si descrivono incontri ravvicinati con gli animali che troppo spesso fanno capolino vicino ai centri abitati sia sulla costa che in Lunigiana.