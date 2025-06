ll caso ’Casa di comunità’. FdI attacca Asl e Regione: "Impediscono i sopralluoghi"

A che punto sono nella zona della stazione i lavori per la nuova Casa di Comunità? E’ una domanda che si pongono in molti, visto che il cantiere sembra immobile da mesi e il tempo corre con il rischio di perdere i soldi del Pnrr. Il sindaco Persiani ha più volte incalzato Asl e Regione, l’azienda sanitaria scarica le responsabilità sulla ditta incaricata dei lavori assicurando di aver sollecitato il rispetto del contratto. Sul caso era in programma una riunione in seno alla Commissione comunale Lavori pubblici a cui era invitata la stessa azienda. "Ma l’Asl Toscana nord ovest diserta la Commissione e impedisce ai consiglieri comunali di verificare i lavori – afferma in una nota Fratelli d’Italia Massa –. E’ un altro schiaffo alla città di Massa da parte della Regione".

"Ancora una volta – sostiene il consigliere Marco Guidi, segretario provinciale di FdI – la nostra città viene trattata con superficialità e mancanza di rispetto da parte della Regione e della dirigenza dell’Asl. Nonostante sia stato inviato un formale invito da parte della Commissione Lavori pubblici del Comune e sia seguito anche un successivo sollecito, l’Asl ha scelto deliberatamente di non presentarsi, disertando un’occasione di confronto e trasparenza fondamentale per il corretto svolgimento della vita democratica e amministrativa. Ancora più grave è il fatto che venga impedito ai consiglieri comunali di effettuare i sopralluoghi e verificare direttamente lo stato di avanzamento dei lavori, che risultano già in forte ritardo rispetto al cronoprogramma".

"È l’ennesimo segnale di disattenzione, se non di vero e proprio disinteresse verso la nostra comunità. Dopo la mancata partecipazione al Consiglio comunale dedicato alla sanità, adesso ci troviamo di fronte a un nuovo rifiuto al dialogo e alla collaborazione istituzionale".

Fratelli d’Italia Massa chiede con forza che l’Asl Toscana nord ovest rispetti le istituzioni locali, risponda alle richieste della Commissione e apra subito alla possibilità di verifiche in loco. "Chiediamo inoltre al presidente Giani di assumersi le proprie responsabilità e di smettere di ignorare le istanze dei cittadini massesi. Massa non è una periferia dimenticata, e non accetteremo di essere trattati come tali". Ricordiamo che la nuova Casa (e ospedale) di Comunità è un’operazione congiunta di Comune e Asl che è stata contestata, per il luogo scelto, da gran parte dell’opposizione e dalle associazioni ambientaliste.