Liberazione, gli eventi in programma. Dibattiti, teatro in strada e musica

Liberazione, il programma dei festeggiamenti prosegue domani alle 10: all’interno della mostra “Fumetto Partigiano Pietro del Giudice, un uomo di pace in tempo di guerra” e fumetto Partigiano “Aldo Salvetti”, interverranno Giulio Peranzoni, lo storico Massimo Michelucci e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara Enrico Isoppi. Poi giovedì 24 alle 16 nell’atrio del Comune l’evento organizzato da Anpi con il Liceo Musicale Palma e Teatro Civile. “Il mondo che vorrei: memoria in viaggio” è lo spettacolo interpretato da Alessandra Berti, Gino Buratti, Massimiliano Fagnini, Antonella Ianuale e Giovanna Menchetti. Un percorso di memoria con fermate che vedranno gli attori raccontare fatti e dare voce ai personaggi che hanno contribuito a libertà, democrazia e alla Costituzione. Alle 18 a Palazzo Ducale il libro “Il segnatempo e il valore della gloria” di Alessio Cipriani, a cura dell’associazione Eventi sul Frigido. Dialoga con l’autore Marco Alberti, letture di Laura Lucchini. Venerdì 25 il Gran Premio di Liberazione Città di Massa, organizzato da Asd-Gs Turano; e alle 15 a Pian della Fioba il concerto che apre la rassegna ‘Musica sulle Apuane’ a cura delle sezioni Cai. Sabato 26 alle 16 replica dello spettacolo “Il mondo che vorrei: memoria in viaggio”. Domenica 27 alle 18 a Palazzo Ducale “Vittime Civili - Danni collaterali” di Angela Maria Fruzzetti (associazione Eventi sul Frigido). Dialoga con l’autrice Chiara Diamanti Franceschi, coordina Emanuela Cordiviola, letture di Laura Manfredi e Massimo Norti.