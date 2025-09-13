’Lettere del Novecento’ con Cristina Manetti

L’associazione Scritture femminili presenta il progetto “Lettere dal Novecento”. L’evento si svolgerà giovedì prossimo alle 16.45 nella Sala della Resistenza a Palazzo Ducale.

Il lavoro parte dalla raccolta di lettere recuperate dagli archivi pubblici e dai cassetti privati di tante famiglie e si propone di cogliere la metamorfosi della lettera come genere letterario, nel corso del tempo fino all’utilizzo dei più recenti strumenti tecnologici. A fare da ponte tra passato e presente è il romanzo di Cristina Manetti dal titolo “A Penelope che prende la valigia” (Giunti Editore). Cristina Manetti, giornalista, è presidente del Museo Casa di Dante ed ideatrice della Toscana delle donne, il progetto della Regione Toscana contro la violenza e la discriminazione di genere.

In questa valigia immaginaria Cristina Manetti, in forma epistolare inserisce 21 parole (viaggio, coraggio, libertà, tenacia, futuro, cambiamento, compassione, allegria, solo per citarne alcune) indirizzate alla figlia Penelope ed alle sue amiche: Matilde, Emma, Sofia, Stella, Frida, ritenute indispensabili, non solo per riflettere e poter scegliere in piena autonomia il proprio percorso di vita, ma anche per la conquista dei diritti e di una meta paritaria.

Durante l’incontro, pagine del libro saranno lette da studenti e studentesse del liceo artistico “Felice Palma” che saranno anche protagonisti di interventi musicali.