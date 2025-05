L’eredità cinematografica di Dell’Amico. Libro, proiezioni e progetto a Palazzo Ducale

“Memorie cinematografiche apuolunigianesi” in occasione dell’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, patrocinate da Provincia e associazione culturale Insieme. Oggi alle 17, nella Sala della Resistenza di Palazzo Ducale, porteranno i saluti ai convenuti il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, i sindaci di Fivizzano Gianluigi Giannetti e di Fosdinovo Antonio Moriconi, il presidente provinciale Anpi Giancarlo Albori. Evandro Dell’Amico farà poi una breve presentazione del libro “L’artigiano dell’immagine”, edizione 2025, in ricordo della sorella Lia, deceduta, dopo breve malattia, il 23 luglio dello scorso anno. Seguirà la proiezione del terzo tempo dello storico documentario della Cineteca Bruno dell’Amico, dal titolo “Massa nella Resistenza - Contro ogni ritorno”, girato tra il 1973-74 e proiettato al Teatro Guglielmi di Massa nell’aprile 1975, per un’intera settimana, nel Trentennale della Liberazione.

Verranno ricordati i prodromi di un progetto culturale, presentato il 12 dicembre 2013, dai figli del cineasta Bruno Dell’Amico, Evandro e Lia, al Comune di Carrara capofila e ad altri enti pubblici e privati. Il progetto, articolato in vari step, auspicava una condivisione collettiva del restauro, digitalizzazione e divulgazione dell’archivio cinematografico, composto, oggi, di 36 filmati. Oltre a ricordare i documentari sulla filiera della produzione e lavorazione del marmo, sulla storia e fine della Ferrovia Marmifera Carrarese, sulle problematiche della Zona Industriale Apuana, su eventi come la 6ª Biennale di Scultura, la prima Fiera Internazionale Marmi e Macchine, su castelli e casali della Lunigiana, l’attenzione viene focalizzata sui nove filmati dedicati alla Resistenza apuolunigianese, con ricostruzione degli eventi storici, ritorno sui luoghi e interviste dei superstiti delle stragi nazifasciste, con la cronaca di manifestazioni commemorative degli anni 60/80. Dibatteranno quindi su come gestire, conservare i preziosi e unici reperti cinematografici, individuare uno spazio museale per la pubblica fruizione, l’assessore alla cultura di Carrara Gea Dacci, il presidente dell’associazione Insieme Daniele Tarantino, l’ambientalista Riccardo Canesi, l’archivista e bibliotecaria Marina Carbone.

Bruno Dell’Amico, nato a Carrara nel 1920, è stato sergente carrista dell’Esercito Italiano nella 2^ G.M, POW degli Inglesi, in Australia, dal dicembre 1941 al dicembre 1946 e rimpatriato nel gennaio 1947. Di fede socialista, è stato il primo segretario Fiom Cgil a Massa nel dopoguerra, segretario provinciale del Psi, dirigente del Psiup, assessore e vice sindaco di Carrara, dal 1956 al 1970, past presidente dell’associazione Diabetici di Carrara sino alla sua morte il primo maggio 1998. L’evento si prefigge non solo di essere un tributo di memoria ad una “voce narrante” della storia locale ma anche un bilancio sull’utilizzo della Cineteca Bruno Dell’Amico, uno stimolo per preservare dall’oblio i suoi filmati che, dal novembre 2016, dopo il Cineforum “Carrara Amarcord”, non sono più stati proiettati in pubblico nella sua città natale.