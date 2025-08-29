Le “sculture di luce” dei Fratelli Alinari

“Sculture di luce. La fotografia di scultura dei Fratelli Alinari’ è il tema dell’incontro in programma domani alle 18,30, Nell’ambito della mostra ‘Per forza di levare. Michelangelo scultore nelle fotografie degli Archivi Alinari’, in corso al Carmi. Interverrà Muriel Prandato della Fondazione Alinari per la Fotografia, dove si occupa di licensing, progetti e controllo qualità delle digitalizzazioni. Parlerà del modo di fotografare dei Fratelli Alinari, delle loro scelte stilistiche e dei tratti caratteristici, del loro ruolo di pionieri nella diffusione delle immagini delle opere d’arte e del ruolo oggi di Fondazione Alinari per la Fotografia. Verranno poi mostrate alcune immagini realizzate dai Fratelli Alinari, a partire dalle origini della loro attività di fotografi, per evidenziare nello specifico il loro modo di realizzare fotografie di sculture. Gli Alinari hanno fotografato le opere d’arte in tutto il territorio italiano, diffondendo la conoscenza del nostro patrimonio artistico. La fotografia di scultura ha raggiunto dei traguardi importanti grazie ai Fratelli Alinari. L’incontro sarà ospitato nello spazio polifunzionale del museo e sarà poi possibile partecipare alla visita della mostra. Le due iniziative sono a ingresso libero.