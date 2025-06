Le graduatorie per l’estate dei bambini

Proseguono le attività rivolte a bambini e famiglie nello spazio ‘Verde magico’ del Villino Vittoria nel parco della Padula. In questi giorni sono state pubblicate sull’albo pretorio del Comune di Carrara le graduatorie per l’ammissione al centro nelle modalità ‘Spazio gioco’ e ‘Centro per bambini e famiglie’.

È possibile verificare il proprio punteggio e la collocazione in graduatoria attraverso il numero di protocollo della domanda presentata, indicato negli allegati alla determina dirigenziale. Il centro bambini e famiglie è rivolto a un massimo di 13 bambini e 13 genitori (o altri adulti accompagnatori) per ogni turno, mentre lo ‘Spazio gioco’ è rivolto a un massimo di 26 bambini per ogni turno. Per particolari esigenze organizzative il numero complessivo di bambini in entrambe le tipologie di servizio potrebbe essere ridotto per non superare la capienza massima prevista.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’Ufficio asili nido inviando una mail a [email protected], [email protected], [email protected] oppure telefonando ai numeri 0585 64.14.87-448- 456, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì anche dalle 15 alle 17. Le graduatorie sono disponibili anche sul sito del Comune www.comune.carrara.ms.it