Lavoro e cittadinanza agli stranieri. Cinque quesiti al seggio elettorale. Oltre 150mila gli aventi diritto

Conto alla rovescia per il referendum. Domenica e lunedì giugno 150mila cittadini apuani aventi diritto al voto sono chiamati a partecipare ai referendum popolari abrogativi (articolo 75 della Costituzione) su 5 quesiti in materia di disciplina del lavoro e cittadinanza. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23, e lunedì dalle 7 alle 15.

I referendum, indetti con decreti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 31 marzo scorso sono: “Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: abrogazione“; “Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale“; “Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi“; “Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione“.

Oltre ai quesiti sul lavoro, c’è un altro quesito, quello sulla cittadinanza agli stranieri: “Cittadinanza italiana: dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana“.

Per quanto riguarda la nostra provincia le sezioni elettorali sono complessivamente 259, suddivise in 112 plessi. L’elenco: 14 sezioni e 8 plessi ad Aulla; 4 e 1 plesso a Bagnone; 71 su 20 plessi a Carrara; 2 sezioni e un plesso a Casola in Lunigiana; 2 sezioni in due plessi a Comano; 6 sezioni in 6 plessi a Filattiera; 18 sezioni in 14 plessi a Fivizzano; 6 sezioni su 4 plessi per a Fosdinovo; 7 sezioni su 4 plessi a Licciana Nardi; 80 sezioni su 24 plessi a Massa; 9 su 5 plessi a Montignoso; 6 e un plesso a Mulazzo. A Podenzana invece 2 sezioni in due plessi; a Pontremoli 20 sezioni su 14 plessi; a Tresana 4 sezioni in due plessi. E ancora: A Villafranca in Lunigiana 4 sezioni in un plesso; Zeri 4 sezioni in 4 plessi.

Complessivamente gli aventi diritto di voto sono 150.827, suddivisi in 78.139 donne e 72.688 uomini. Massa vede aderenti al voto 53494 persone complessivamente (25.691 uomini, 27.803 donne), Carrara invece 47.830 complessivi (22.880 uomini e 24.950 donne). Montignoso vede invece 8.323 aventi diritto al voto (4.027 uomini, 4.296 donne). Le altre città: Aulla 8.417 (4.052-4.355); Bagnone 1.397 (683-714); Casola 748 (373-375); Comano 519 (263-256); Filattiera 1.742 (852-890); Fivizzano 5.839 (2.883-2.956); Fosdinovo 3.826 (1.872-1.954); Licciana Nardi 3.690 (1.795-1.895); Mulazzo 1.853 (929-924); Podenzana 1.713 (860-853); Pontremoli 5.539 (2.643-2.896); Tresana 1.502 (747-755); Villafranca in Lunigiana 3.604 (1.743-1.861); Zeri 791 (395-396).