L'automobile: da Karl Benz all'ACI, 100 anni di evoluzione e responsabilità

L’automobile è il mezzo di trasporto più utilizzato per gli spostamenti quotidiani ma non è sempre stato così. Le prime auto furono delle Mercedes. Il marchio fu fondato nel 1883 a Mannheim, con il nome di Benz & Co, da un ingegnere che si chiamava Karl Benz e la Patent Motorwagen, è stato il primo modello prodotto nel 1886. Questa invenzione ha cambiato la vita perché ci ha dato la possibilità di viaggiare, di incontrare amici e parenti lontani, di andare in vacanza con la famiglia e di visitare luoghi nuovi.

Ha portato anche svantaggi legati all’uso sconsiderato delle auto e fra questi il traffico e il mancato rispetto del codice della strada: alcune persone guidano dopo aver bevuto delle bevande alcoliche o si distraggono con il cellulare causando incidenti.

L’ACI (Automobile Club d’Italia) è una presenza fondamentale nella comunità perché si occupa, tra le altre cose, di informare ed educare ad un uso responsabile dell’auto cercando di sensibilizzare anche le nuove generazioni, con lo scopo di formarle ad avere un comportamento rispettoso delle regole stradali per usare l’auto in maniera "positiva".

La sede locale dell’ ACI nacque a Carrara il 12 dicembre del 1925, ben 100 anni fa, ed è un bel traguardo questo compleanno! Vi auguriamo di realizzare tanti progetti innovativi per noi che siamo i "futuri automobilisti" e vi ringraziamo per l’importante contributo e per i servizi che date alla società.

Alejandro Gigliotti