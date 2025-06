L’arte regala emozioni . Un viaggio nella bellezza. Inaugura ’Studi aperti’

48 fra laboratori e spazi espositivi, 16 commercianti coinvolti. È Carrara Studi Aperti, formula ormai collaudata di studi d’artista aperti al pubblico. Appuntamento sabato e domenica dalle 17 alle 22. La novità: cinque guide professioniste condurranno i visitatori alla scoperta di studi d’arte e laboratori creativi dove saranno gli artisti a prendere la parola. Un compito l’anno scorso lasciato a dei volontari, quest’anno le guide potranno portare i visitatori a conoscere anche i vicoli cittadini dove sono massimamente dislocati i laboratori, in modo che non vada perso nulla della magia della città creativa. Come tutti gli anni bisogna prenotare perché le visite saranno consentite a un massimo di 15 persone. Cinque i percorsi differenziati per colore.

Gli studenti dell’Accademia che non hanno laboratorio saranno ospitati in esercizi commerciali. Altra novità di questa edizione è che ogni laboratorio sarà contrassegnato da un drappo di 2,80 metri (più piccolo per gli esercizi commerciali) decorato da ciascun artista con attenzione a tematiche sociali, ambientali, di sostenibilità. L’orario sarà dalle 17 alle 22, per evitare il caldo torrido e finire la serata negli studi. Le visite guidate partiranno dall’info point di via Roma davanti all’Accademia (prenotazioni al numero 379/ 92905601 o via mail a [email protected]). Dall’info point partirà anche una navetta da 19 posti diretta ai laboratori di Avenza.

"È l’evento che apre la stagione estiva – sottolinea l’assessore alla cultura Gea Dazzi –. Ci auguriamo di implementarlo e che possa muovere sempre più interesse verso Carrara". Mentre Juan Carlos Allende, presidente dell’Aps Oltre che organizza l’evento, rimarca che ‘Carrara Studi Aperti’ "è diventata la festa condivisa di un intero territorio, restituendo alla collettività tutta la bellezza che custodisce ogni giorno, spesso in silenzio". Gli studi coinvolti sono: Ad Astra Arte; Spazio Milieu; Giuseppe Barilaro Studio House; Matteo Faben; Anna Fabrizi Design e Illustrazioni; Studio 7D; IFE Atelier Spazio espositivo; Terre rare; Inbeccheria; Studio Istinto; Giusti Aldo e Sofia Tanara/Sky Room Carrara; La bottega di Giacomo; Villa Dorici; Cane Bianco Ettore; Studio creativo Brezza; Studio Nautilus; James Harris; A.C.R.F. (Associazione culturale ricreativa Fossonese); Francesca Dell’Amico; Francesco Cremoni; Studio Marmore +; Arte e natura; Spazio 0; RiciclAssemblArte; Selene Frosini studio; Studio La Grotta; Atelier Mazzotta-De Lorenzo; Enrica Pizzicori; Studio QI; Officina d’arte Ponte di ferro; La donna del marmo; Armadillo Lab Mosaico; Atelier Silvia Scaringella; Elias Naman Studio Scultura; Studio 10; Arianna Cordiviola; Spazio d’arte LG3; La luce rossa; F.A.C. FronteAcciaioCromato; Spazio Civico 5; Come Art Space; Teatro di terra; Associazione Qulture Aps; Palazzo Monzoni; Teke Gallery; Centro di documentazione Aldo Mieli; Mudac; Museo Carmi.

