La vita, l’arte e le parole. Sfila la contemporaneità

Il respiro del tempo: celebrare la vita attraverso la fragilità dell’esistenza, l’arte e le parole. Dopo il grande successo di Cromatismi di Materia, Dale torna a Villa Cuturi con una nuova esposizione di arte contemporanea. Fino al 24 agosto Villa Cuturi ospiterà la mostra dell’artista contemporaneo Dale (Luca Fruzzetti), intitolata “Il respiro del tempo“, in collaborazione con il Comune di Massa.

Attraverso un corpus di opere di ultima realizzazione, Dale esplora la materia come archivio poetico, come superficie su cui il tempo ha inciso, segnato, talvolta cancellato e talvolta custodito delle narrazioni. Ogni quadro diventa un frammento di storia, dove i materiali utilizzati – spesso grezzi, stratificati, abrasivi – richiamano muri scrostati, pavimenti vissuti e resti archeologici. Le opere si presentano come mappe sensoriali del tempo: crepe, strati, polveri, sovrapposizioni cromatiche sembrano dialogare tra il suono muto delle epoche e il frammento di voci delle emozioni. "Il respiro del tempo" è una celebrazione alla vita, un invito a guardare con profondità il mondo e le relazioni, ad ascoltare la materia che ci plasma e che ci racconta.

"Ci sono luoghi dove il tempo sembra trattenere il fiato – osserva l’artista- . Dove ogni superficie conserva tracce, sussurri, segni, piccole fratture che parlano del passato, raccontano il presente e prevedono l’attesa. L’inaugurazione si terrà oggi alle 18.30 a Villa Cuturi, alla presenza dell’artista Dale, delle istituzioni e della stampa. Durante l’evento inaugurale sarà possibile approfondire i temi della mostra in un momento di dialogo aperto con il pubblico. L’esposizione sarà visitabile fino al 24 agosto, ingresso libero, orari 9.30–12.30, 18–20, 21-23.