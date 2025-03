La nuova viabilità è pronta. Rotatoria e strade nuove per ricucire la ferita del ponte

È per oggi alle 12 l’apertura della nuova viabilità di innesto del Ponte di Albiano sulla strada statale 62 della Cisa. Un momento atteso, a fronte di un transito convogliato provvisoriamente su un tratto secondario che ha provocato non pochi disagi ai residenti ed ai numerosi pendolari che quotidianamente percorrono la strada. Con il completamento della nuova viabilità viene tagliato un nuovo traguardo del più ampio progetto di ricostruzione del Ponte di Albiano, riaperto al traffico nell’aprile del 2022. Un investimento nazionale del valore complessivo di 23 milioni di euro: circa 13 milioni per la ricostruzione del ponte ed i restanti per la riqualificazione della SS62 con miglioramento del tracciato e realizzazione di una rotatoria.

"E’ un momento di grande soddisfazione per la nostra amministrazione che – spiega il sindaco Roberto Valettini – ha ottenuto da Anas di poter anticipare ad oggi l’apertura della nuova viabilità rispetto ad una successiva inaugurazione ufficiale che avverrà nelle prossime settimane alla presenza dell’ente attuatore". E aggiunge: "Quella di oggi è un’ ulteriore importante tappa nel cronoprogramma della ricostruzione e, direi, della suturazione di una grande ferita subita dal nostro territorio con il crollo del Ponte. Con la nuova viabilità avremo finalmente un tracciato che favorirà trasferimenti veloci e sicuri dalla Lunigiana, alla Val di Magra e La Spezia".

Il crollo del vecchio ponte, l’8 aprile del 2020, aveva interrotto la ex strada provinciale 70: una serrata tabella di marcia aveva consentito la realizzazione in 13 mesi dei 291 metri di nuovo viadotto sul fiume Magra. Realizzata già nei mesi scorsi la rotatoria, gli ultimi interventi riguarderanno la realizzazione dell’area parcheggi in corrispondenza della ex stazione ferroviaria e una zona verde lungo il fiume, mentre la strada provvisoria di transito oggi sostituita dal nuovo tracciato, resterà utilizzata come via di collegamento per l’abitato di Isola.

"Da un momento di buio, quell’8 aprile 2020 – dichiara il vicesindaco Roberto Cipriani – ci ritroviamo, dopo la costruzione di un bellissimo e funzionale ponte, anche una nuova viabilità che offre maggiori garanzie in termini di sicurezza stradale e che va a risolvere le criticità sofferte in passato dal sistema viario di quel tratto particolarmente trafficato. Ringrazio Anas e tutti i soggetti attori di questa realizzazione e con i quali è proseguita una costante e proficua interlocuzione". Anche la presidente del consiglio, Giada Moretti, albianese come il vicesindaco, esprime soddisfazione: "Sono molto contenta perché la nuova viabilità darà finalmente un nuovo e più qualificato aspetto all’ingresso nel nostro Comune nella parte confinante con la zona ligure. Non solo, la nuova viabilità realizza una riqualificazione complessiva dell’intera zona e ciò rappresenta un bel traguardo per tutti".