La nipote di Dickens a spasso per la città

La Dickens Fellowship di piazza Alberica si prepara a una due giorni di incontri, letture e percorsi letterari che uniscono anglistica, arte e storia locale. Si parte domani alle 21 con ’Dickens e gli anglo-americani a Carrara’, conferenza itinerante a cura di Davide Lambruschi e Marzia Dati con partenza da piazza Alberica. Il percorso si ispira al volume ’Viaggio sentimentale a Carrara. Luoghi Anglo Americani e itinerari poetici nella capitale del marmo’ (Sea) a cura di Marzia Dati. Ospite d’onore Lucinda Hawksley Dickens, scrittrice e pronipote diretta di Charles Dickens, a cui si aggiungono alcuni tra i massimi studiosi di letteratura inglese come Francesca Orestano, professoressa emerita dell’Università degli Studi di Milano; Biancamaria Rizzardi, docente all’Università di Pisa alla quale sarà conferito il titolo di socia onoraria per il suo contributo alla diffusione dell’anglistica; Saverio Tomaiuolo, professore dell’Università di Cassino.

Si ricomincia sabato alle 17,30 con i saluti di benvenuto degli ospiti d’eccezione e il talk ’Dickens and Travel’ a cura di Lucinda Hawksley Dickens. A seguire la presentazione dell’ultimo romanzo incompiuto dello scrittore inglese, ’Il mistero di Edwin Drood’, appena pubblicato da Mondadori con una nuova traduzione firmata proprio da Tomaiuolo, che non solo restituisce la voce dell’autore con fedeltà filologica, ma tenta anche una ricostruzione credibile del finale mancante, basandosi su testimonianze coeve e sulle suggestive illustrazioni di Luke Fildes, finalmente proposte in edizione italiana. Saranno infine insigniti del titolo di soci onorari anche Cristina Mazzoni e Alessandro Squassoni dell’associazione culturale ’Oltre la siepe’, ideatori del Dickens’s Garden all’interno della Fellowship carrarese. Un autentico giardino all’inglese nel cuore della città, luogo di contemplazione e studio che ospiterà un rinfresco finale.

Francesco Marinello