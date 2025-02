La dirigente del Pacinotti Belmesseri: "L’Agrario stenta, bene l’Alberghiero"

"Le iscrizioni hanno seguito l’andamento di questi ultimi anni - commenta la dirigente scolastica del Pacinotti Belmesseri Lucia Baracchini (nella foto) -. Proseguono le difficoltà per l’Agrario, come già riscontrato negli ultimi anni, anche se ad esempio l’anno in estate ci sono state diverse integrazioni e siamo riusciti a formare due classi prime. Da segnalare il trend in crescita del corso Manutenzione e Assistenza tecnica che offre interessanti opportunità lavorative, una leggera ripresa dell’Alberghiero e un buon andamento costante dell’Odontotecnico. Purtroppo non siamo riusciti a riportare l’attenzione sul corso Turistico, importante per la nostra zona". "Quindi – va avanti – si prosegue l’attività di sensibilizzazione e orientamento per i professionali verso corsi che danno opportunità lavorative e per i tecnici, si conferma l’attenzione verso i corsi Relazioni internazionali di Fivizzano e Grafico di Villafranca. Dovrebbe risalire il gradimento del Cat grazie all’avvio nelle province di Massa Carrara e Lucca della laurea triennale per geometri. Una novità che diventa opportunità formativa fondamentale destinata a creare figure improntate alle tecnologie e alle innovazioni future. Chi partecipa al corso avrà l’opportunità di svolgere un periodo di tirocinio per apprendere le nozioni sul campo e non occorrerà sostenere l’esame per l’iscrizione all’albo dei geometri".

