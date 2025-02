La bellezza di viaggiare sul bus: la scelta che unisce

L’autobus: scelta che unisce l’attenzione per l’ambiente alla cura per le necessità di ognuno. Essere felici non è solo prendere un bel voto oppure andare a giocare a casa di un amico, ma è anche salire a bordo di un autobus fatto su misura per ragazzi come noi. L’autobus dei desideri è inclusivo, è un veicolo ricco di offerte divertenti e accattivanti: ci piacerebbe che fosse diviso in angoli dedicati ad attività diverse e ben attrezzato: un angolo “dei sogni” dedicato alla lettura con libri di tutti i generi letterari, anche scritti in braille, dedicati a diverse fasce di età; l’angolo “multimediale” dotato di tablet, che consenta di vedere gare sportive o serie televisive anche in Lis; l’angolo “game” in cui giocare a scacchi, battaglia navale o altri giochi divertenti per rendere piacevole l’esperienza del viaggio; l’area “creativa”, attrezzata per permettere ai passeggeri di dedicarsi al disegno o di realizzare simpatici origami e una speciale area dedicata ai passeggeri più piccoli, con sedili bassi e colorati. L’autobus dei desideri, oltre ad essere invitante è soprattutto eco-sostenibile e rispettoso dell’ambiente: ci piacerebbe che fosse alimentato da energia pulita, derivante da fonti rinnovabili come il sole, o il vento attraverso l’istallazione di speciali pale eoliche...le nostre idee sono tante e forse non tutte realizzabili ma ci piace pensare che salire a bordo di un autobus possa essere un regalo per l’ambiente e l’opportunità di passare del tempo piacevole per tutti.