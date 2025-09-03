La battaglia della Lega. Roberto Malaspina per tutelare l’identità

Roberto Malaspina è il terzo candidato della Lega alle regionali. Lo ha annunciato, in conferenza stampa, l’onorevole Andrea Barabotti. Con lui c’erano anche Gianfranco Colombani e Andrea Tosi, della Lega locale e provinciale. "Noi stiamo affrontando una campagna elettorale molto importante per la guida della nostra regione - ha esordito Barabotti -, regione che nel corso dei decenni ha sempre marginalizzato le nostre realtà locali, dimostrando scarsa attenzione ai bisogni dei cittadini. Basti pensare alle infrastrutture e ai collegamenti, al trasporto pubblico locale e ai vari servizi che Comuni e Regione organizzano per la comunità. Siamo partiti dall’analisi dei problemi della nostra provincia, cercando di dare risposta al tema dell’emarginazione rispetto alla Toscana e abbiamo scelto parole chiare come ‘Identità apuana per cambiare la Toscana’. Il bagaglio di valori e tradizioni deve essere messo a sistema e usato per cambiare la Toscana. Purtroppo nel nostro territorio la qualità della vita, in generale, è peggiore rispetto a certi indici, come servizi e prospettive di crescita e di lavoro. Il nostro obiettivo è fare sistema sulla base della nostra identità. Roberto Malaspina è uomo del fare, di esperienza, oggi è un uomo nuovo, non partecipa attivamente alla politica in prima persona da tempo e noi lo sosteniamo".

Della stessa idea Colombani e Tosi. "E’ l’uomo giusto, - hanno commentato -, conosce i problemi della Lunigiana e dei comuni. E’ la persona giusta per andare in regione a rappresentare la Lunigiana, serve un rappresentante per seguire la nostra terra. Negli anni il nostro territorio provinciale è stato considerato periferia; noi vogliamo lasciare da parte le ideologie e anteporre l’interesse dei nostri cittadini, vogliamo partire dal territorio e da chi lo conosce per essere voce dei cittadini in regione". Slogan di Malaspina sarà ‘La politica che ascolta e informa’, come recita il cartello che ha mostrato ai suoi sostenitori. "I cittadini devono essere messi al corrente delle decisioni - ha detto -, negli ultimi anni ho preferito concentrarmi sull’ascolto del territorio, informando le persone con un giornale online, Malaspina news, che gestisco coi miei collaboratori da più di cinque anni. Ci siamo occupati di molti argomenti, come il crollo del ponte di Albiano Magra, i nostri ospedali, il caso Serimper, il nuovo guado di Mulazzo che in futuro potrebbe dare avvio alla costruzione di un ponte. E’ quello che intendo ancora fare, il mio non sarà un programma elettorale classico, un elenco di sogni che svaniscono dopo le elezioni. Sul nostro blog non troverete inviti al voto, ma una fotografia di tematiche e problematiche che la Lega vuole rappresentare in regione, forte di memoria e tradizione".

Intanto il Carroccio correrà alle prossime elezioni con Andrea Tosi come capolista, seguito da Michela Bertelloni e Roberto Malaspina. La quarta candidata sarà annunciata nei prossimi giorni. Sarà una donna, della società civile, vicina al sindaco Francesco Persiani.

Monica Leoncini