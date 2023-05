Incidente a Zeri, bus con bambini a bordo fuori strada: alcuni feriti

Zeri (Massa Carrara), 30 maggio 2023 – Incidente in provincia di Massa Carrara. Un pullman con a bordo diversi bambini è finito fuori strada all’altezza del comune di Zeri, sulla strada provinciale 37. Ci sarebbero alcuni piccoli feriti.

I bambini coinvolti vengono trasferiti all’ospedale di Pontremoli. Sul posto i vigili del fuoco con diverse squadre e anche elicotteri. Il 118 ha inviato alcune ambulanze. Presente anche il sindaco di Zeri Christian Petacchi.

Da capire cosa abbia provocato lo sbandamento e l’uscita di strada del mezzo. Diverse le chiamate ai mezzi di soccorso che sono partite dagli automobilisti di passaggio. L’autobus è di Autolinee Toscane.

Il bus sarebbe finito in una scarpata. Raggiungere il punto in cui si è fermato il pullman non è stato semplice. Alcuni dei giovanissimi sarebbero usciti dai finestrini.