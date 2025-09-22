Volo con la moto, centauro salvato nel bosco. Incidente alla Cavalcata nelle valli di Pontremoli

Pontremoli (Massa Carrara), 22 settembre 2025 – E’ stato necessario un lungo e complesso intervento per recuperare un motociclista volato in un dirupo ieri mattina durante la Motocavalcata per le Valli di Pontremoli, un giro non competitivo di circa 100 km da percorrere tra mulattiere, guadi, passi e sentieri dell’Appennino con oltre 200 iscritti. Nell’affrontare un pendio su strada sterrata in località Morana, vicino alla frazione di Vignola, il centauro ha perso il controllo della moto ed è caduto a terra procurandosi alcuni traumi.

Un altro partecipante ha visto l’incidente e dato l’allarme all’organizzazione del Moto Club Pontremoli e al 118. La centrale operativa ha inviato subito l’elicottero Pegaso e un’ambulanza ha raggiunto la zona dell’incidente dove sono arrivati anche i vigili del fuoco. Il giovane aveva perso l’equilibrio lungo un sentiero impervio in mezzo ai boschi in un punto difficile da raggiungere anche a piedi.

E’ stato necessario un lungo e delicato intervento delle squadre per arrivare sul posto. L’équipe medica ha constatato le condizioni del ferito, che era cosciente e lo ha stabilizzato. Il giovane è stato poi collocato su una barella e portato a braccia, ma la fase del recupero è risultata particolarmente difficoltosa vista la forte pendenza del terreno. I soccorritori con il coordinamento dei vigili del fuoco hanno dovuto individuare anche un’area sgombra da vegetazione per consentire il trasferimento del motocrossista con il verricello sull’elicottero. Le condizioni del giovane, ricoverato all’ospedale di Cisanello a Pisa non non sarebbero gravi. I partecipanti alla Motocavalcata devono saper affrontare terreni accidentati, salite ripide, fango, sassi e ostacoli naturali. L’endurista è un motociclista avventuroso, tecnico e tenace, che ama la sfida con la natura e il terreno.

La motocavalcata pontremolese è stata dedicata agli appassionati di enduro per esplorare le bellezze naturali del territorio in compagnia di altri motociclisti. Un mix perfetto di avventura, paesaggi mozzafiato e spirito di gruppo. Purtroppo le cadute sono dietro l’angolo, ma gli appassionati di questo sport lo sanno e accettano i rischi.