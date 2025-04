Incidente mortale nella cava, annullato il concerto del Primo Maggio a Marina di Massa

Massa-Carrara, 29 aprile 2025 – Uno stop doveroso. E’ stato annullato il tradizionale concerto del Primo Maggio in programma al parco della Comasca a Marina di Massa (Massa Carrara). La decisione in seguito all'infortunio mortale sul lavoro in una cava a Carrara avvenuto ieri, costato la vita al 59enne Paolo Lambruschi. Lo comunica la Cgil di Massa Carrara. "Abbiamo deciso di spostare il concerto - spiega il segretario Cgil Massa Carrara, Nicola Del Vecchio -. Oltretutto, abbiamo saputo che quel giorno sarebbe stato proprio il compleanno di Paolo Lambruschi. Il nostro Primo Maggio sarà dunque giornata di mobilitazione, in cui tornare a chiedere a gran voce che il lavoro, fondamento della Repubblica, non si trasformi mai in morte”.

“Assieme a Cisl e Uil - aggiunge - abbiamo deciso di iniziare la giornata con la deposizione di una corona al monumento ai caduti sul lavoro in piazza San Francesco, per poi recarci nel pratese, a Montemurlo, dove ci sarà una delle tre grandi manifestazioni nazionali”. Il 3 maggio al Teatro Animosi di Carrara, alle 21, è invece atteso il segretario generale Cgil Maurizio Landini per parlare del referendum sul lavoro e sulla cittadinanza.