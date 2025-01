Nave arenata a Marina di Massa, aperta inchiesta per naufragio

Marina di Massa (Massa Carrara), 29 gennaio 2025 – La procura di Massa Carrara ha aperto un'inchiesta per naufragio in merito alla nave Guang Rong che si è scontrata con la banchina del pontile di Marina di Massa.

La nave incagliata al pontile di Marina di Massa (Foto Nizza)

L’inchiesta

Lo rende noto il procuratore capo Piero Capizzoto spiegando che la procura ha avviato "indagini preliminari finalizzate all'accertamento, nel pieno rispetto delle garanzie difensive, di eventuali profili di colpa che possano avere avuto incidenza causale sul naufragio". Disposto il sequestro dell'imbarcazione "previa esecuzione delle attività necessarie alla sua completa messa in sicurezza".

Per cosa veniva usata quella nave

La Guang Rong è una delle quattro navi attualmente utilizzate per il trasporto della ghiaia e dei materiali pietrosi da versare in mare, sui cui vengono poi appoggiati i cassoni di cemento per la costruzione della nuova diga foranea del porto Genova, l'opera che permetterà l'ingresso e l'evoluzione delle navi più grandi di nuova generazione. Cento metri di lunghezza, diecimila tonnellate di portata lorda, la nave, noleggiata da Fincantieri Opere marittime dalla società Stema srl per il trasporto di pietrame per la diga, inizialmente faceva la spola fra Genova e Piombino, mentre attualmente operava fra Marina di Carrara, dove prelevava il materiale, e Genova.

Il fermo amministrativo nel 2023

Prima di essere impiegata per la diga trasportava materiali destinati al cantiere per il ribaltamento a mare di Sestri Ponente. La nave era stata sottoposta a fermo amministrativo nel 2023 dalla Capitaneria di Genova per violazioni alle norme internazionali sulla salvaguardia della vita umana in mare, la protezione dell'ambiente marino e la sicurezza della navigazione e lo scorso ottobre era stata sottoposta a fermo dalla Capitaneria di Livorno.

Per quanto riguarda le ripercussioni sui lavori per la nuova diga foranea di Genova, il consorzio PerGenova Breakwater, guidato da Webuild (costituito con Fincantieri Infrastructure Opere marittime, Fincosit e Sidra) che si è aggiudicato il progetto di costruzione e prevedeva già fra qualche tempo un potenziamento della flotta di navi per accelerare i lavori, si sta muovendo per trovare un'altra unità che possa, a breve, sostituire la Guang Rong in modo da non rallentare.