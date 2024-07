Paura a Massa per il maxi incendio: vigili del fuoco, intervento da più comandi

Massa, 31 luglio 2024 – Una colonna di fumo nero altissimo, che ha lasciato nella paura la provincia di Massa Carrara. L’incendio accaduto nel tardo pomeriggio in via Massa Avenza in un’azienda ha provocato il panico.

Fortunatamente il rogo sembra circoscritto, ma per spegnerlo intervengono vigili del fuoco da diversi comandi, per dare manforte ai colleghi massesi. L’incendio è scoppiato nello spazio esterno di una ditta.

Il rogo che si è sprigionato da un'azienda di Massa. Una maxi colonna di fumo nero sulla città

A bruciare sarebbe materiale da cantiere. Intorno all’incendio si sono sentiti a più riprese degli scoppi. Era il materiale andato distrutto con il calore. Sono intervenute anche le forze dell’ordine.