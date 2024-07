“Chiudete le finestre, evitate di stare all’aperto”. Massa, maxi incendio e fumo nero. Le indicazioni da seguire

Massa Carrara, 31 luglio 2024 – "Chiudete porte e finestre ed evitate di stare all’aperto nella zona di Alteta e in quelle limitrofe”. Sono le indicazioni che il sindaco di Massa, Francesco Persiani, ha comunicato alla popolazione in seguito al maxi incendio scoppiato alla ditta Carbonovus in via Dorsale.

Massa, l'incendio scoppiato alla ditta Carbonovus in via Dorsale (Foto Nizza)

L’incendio, scoppiato intorno alle 19.15 tra i rifiuti della ditta specializzata in componenti nautiche e situata nella zona industriale di via Dorsale, ha sprigionato in cielo una altissima colonna di fumo nero che è stata vista in gran parte della provincia e si è propagata anche in altri Comuni, fino allo Spezzino.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco in gran numero. In serata l’incendio è stato spento ma la nube di fumo nero è rimasta ben visibile. Non ci sono persone coinvolte.

Massa, il maxi incendio scoppiato alla ditta Carbonovus in via Dorsale (Foto Nizza)

"Comprendiamo la preoccupazione della popolazione – ha sottolineato il sindaco di Massa – e stiamo monitorando attentamente la situazione”. Queste le raccomandazioni del Comune di Massa:

“Come concordato con il Prefetto che ha convocato subito Il CCS, Centro Coordinamento Soccorsi si raccomanda alla cittadinanza di:

- Rimanere in casa e chiudere finestre e porte per evitare l'esposizione al fumo nelle zone limitrofe all'incendio. Evitare di recarsi nella zona dell'incendio.

- Nella zona di Alteta e in quelle limitrofe all'incendio evitate di stare all'aperto. I condizionatori nelle case possono restare accesi.”

13 foto Massa, maxi incendio e fumo nero nella zona industriale (Foto Delia e Nizza)

“Abbiamo attivato tutte le risorse della Protezione Civile – ha sottolineato il sindaco di Massa – per garantire la sicurezza dei cittadini e stiamo collaborando con le autorità competenti per monitorare la qualità dell'aria e valutare eventuali rischi per la salute pubblica. Vi assicuriamo che stiamo facendo tutto il possibile per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile e minimizzare l'impatto sull'ambiente e sulla comunità. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi della situazione tramite ulteriori comunicati. Ringraziamo la popolazione per la collaborazione e la comprensione in questo momento di emergenza".

La colonna di fumo nero sprigionata in cielo dall’incendio ha interessato anche altri Comuni: Carrara, Fosdinovo, Sarzana, Luni, Ameglia, Lerici, Castelnuovo Magra e zone limitrofe. Anche qui le amministrazioni si sono raccomandate con i cittadini a titolo precauzionale di tenere chiuse porte e finestre.