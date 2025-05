Imprese e Zona logistica semplificata. Un convegno con le associazioni

"Zls: importante fare rete". L’onorevole di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese (nella foto) ha partecipato a un incontro al Dipartimento per la coesione della presidenza del Consiglio, dove si è discusso l’avvio della Zona logistica semplificata, ed è stata proposta l’organizzazione di un convegno operativo con i Comuni di Massa e Carrara, l’Autorità portuale e le associazioni datoriali, per condividere strategie e strumenti a supporto delle imprese. In gennaio, Fdi aveva annunciato l’istituzione della Zls della Toscana in seguito alla firma del Dpcm da parte del governo, attento all’opportunità di sviluppo strategico e focale di specifiche aree come la nostra. "Una possibilità concreta di crescita ed incremento dell’occupazione" come ha sottolineato l’onorevole Amorese durante l’incontro, che ha posto l’accento inoltre sull’importanza di “fare rete” tra istituzioni e imprese per cogliere le opportunità offerte dalla Zls, un importante volano di sviluppo per il territorio apuano da cogliere pienamente.

Il convegno, in fase di organizzazione, sarà l’occasione per confrontarsi su progetti, infrastrutture e incentivi, creando un tavolo permanente di coordinamento. Contestualmente, si è aperta la finestra per la prenotazione del bonus fiscale destinato alle imprese che operano nelle aree Zls: fino al 22 giugno 2025, sarà possibile fare richiesta per accedere agli 80 milioni di euro messi a disposizione sotto forma di credito d’imposta. Il beneficio fiscale riguarda gli investimenti in beni strumentali, come il rinnovo di macchinari o di attrezzature produttive. Le imprese dovranno dimostrare l’effettiva realizzazione dell’investimento per ottenere il credito, che sarà poi utilizzabile in compensazione fiscale. "Si tratta di un’opportunità concreta – ha dichiarato Amorese al termine dell’incontro – per sostenere la crescita e la competitività del nostro tessuto produttivo. Semplificazione amministrativa, altro tassello fondamentale della Zls, e incentivi mirati, sono la strada giusta per attrarre investimenti e creare nuova occupazione. Con l’attivazione della Zls e il supporto delle istituzioni, il territorio di Massa Carrara si prepara a diventare un hub strategico per lo sviluppo economico dell’alto Tirreno".