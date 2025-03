Il turismo nel libro di Federico Morelli

Sabato alle 16 alla Dickens Fellowship di piazza Alberica sarà presentato il libro del carrarese Federico Morelli. Un evento realizzato grazie alla collaborazione tra Touring Club Italiano, Dickens e Accademia Albericiana. All’incontro intitolato ‘Il Turismo come leva per lo sviluppo del territorio. Alcune possibilità di sviluppo turistico per la Toscana settentrionale’, parteciperanno la presidente della Dickens Marzia Dati, Davide Lambruschi (nella foto) nella doppia veste di console del Touring Club cittadino e membro dell’Accademia Albericiana e il docente di geografia Riccardo Canesi.

"La Toscana settentrionale che corrispondente alle province di Lucca e Massa Carrara gode di un grande patrimonio storico culturale – spiegano gli organizzatori –. Questa grande ricchezza è data anche dalla posiziona geografica, in quanto questo territorio si può considerare una sorta di cerniera tra la Liguria, l’Emilia-Romagna e la Toscana. Oggi dal punto di vista turistico presenta una situazione eterogenea con ambiti più sviluppati come Versilia, e altri che vivono una situazione di marginalità come la Garfagnana e la riviera apuana. Il merito della pubblicazione di Morelli è quello di offrire al cittadino comune, ma anche all’addetto ai lavori – conclude la nota illustrativa –, un quadro completo e aggiornato del settore, peraltro sempre più articolato, delle tendenze, dei nuovi fenomeni e delle contraddizioni di un’attività che pur volendo valorizzare il territorio, tutelandolo, se non ben condotta e progettata, può finire per danneggiarlo".