Il futuro dell’agricoltura. Bando per gli investimenti. Imprenditori a convegno

Il primo settore sempre più al centro delle politiche lavorative e del futuro imprenditoriale, specie per un territorio come quello della Lunigiana, per sua essenza votato in tal senso. Ecco perché è così importante che i giovani siano messi al corrente delle opportunità che può offrire loro. Così martedi alle re 10 all’agriturismo Alta Costa ad Arzengio di Pontremoli, con relatore Francesco Sassoli che è responsabile regionale della Confederazione Italiana Agricoltori per i servizi alle imprese, ci sarà la presentazione del Bando relativo agli “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole- SRD0I“.

"Si tratta di una misura che riteniamo assai importante per cui vi è molta attesa fra i titolari delle aziende agricole associate – precisa Luca Simoncini, presidente Cia Toscana Nord – La misura prevede un plafond di 70 milioni di euro da destinare agli investimenti nelle attività agricole: nuovi impianti, impianti di trasformazione, stalle e altro. Il contributo è del 65% a fondo perduto per le aziende agricole già da tempo avviate; lo stesso contributo che può arrivare fino all’80% per le aziende che si sono insediate sul territorio da meno di 5 anni. Il progetto dev’essere realizzato e portato a termine in 2 anni. Come associazione – prosegue – siamo soddisfatti di questa misura da parte delle Regione e ci stiamo attivando per farla conoscere ai nostri associati al fine che non corrano il rischio di perdere questa importante opportunità. Invitiamo gli interessati che operano in campo agricolo a raggiungerci martedì all’incontro durante il quale i nostri tecnici saranno in grado di consigliare e di dare risposta a qualsiasi loro quesito e osservazione".

Roberto Oligeri