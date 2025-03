Il futuro del lavoro di geometra. Laurea triennale e nuovi sbocchi. Corso ’disegnato’ dall’ordine apuano

Arriva nelle province di Massa e Lucca il corso di laurea triennale professionalizzante per Geometri, un’opportunità formativa destinata a creare figure improntate alle tecnologie e alle innovazioni future. Chi partecipa al corso avrà l’opportunità di svolgere un periodo di tirocinio per apprendere le nozioni sul campo e non occorrerà sostenere l’esame per l’iscrizione all’albo dei geometri. Il corso di laurea triennale professionalizzante in tecniche per le costruzioni civili e la gestione del territorio è stato presentato martedì scorso nelle sale dell’Ufficio scolastico territoriale dalla dirigente dell’ufficio Marta Castagna, l’assessora all’istruzione del Comune di Lucca Simona Testaferrata, il presidente del Collegio dei geometri di Lucca Diego Ragghianti e altre personalità istituzionali, docenti universitari, professionisti del settore e anche studenti del corso di laurea 2023/2024." Questo corso di laurea consolida e amplia l’offerta formativa post diploma di tutta l’area della Toscana Nord Ovest - ha detto la dirigente scolastica provinciale - E’ un risultato partecipato tra Istituzioni scolastiche, Collegi dei Geometri e Università e che mira a formare specialisti di settore qualificati e molto richiesti dal mondo del lavoro. Il corso a numero programmato, appartiene al Dipartimento di Ingegneria civile e industriale dell’Università di Pisa, promosso dalla collaborazione con l’ordine dei geometri di Lucca e Massa, è pensato per fornire agli studenti una preparazione tecnica e pratica immediatamente spendibile nel mondo del lavoro. Grazie a un programma didattico che combina insegnamenti teorici con esperienze sul campo, i laureati saranno pronti ad affrontare le sfide della professione di geometra con competenze aggiornate e certificate". La notizia di un corso universitario altamente professionalizzante negli ambiti delle costruzioni edili e civili, nonché nella gestione e nel controllo del territorio ha suscitato commenti positivi anche nel mondo della scuola secondaria. In particolare a Pontremoli dove esiste un corso Costruzione Ambiente Territorio all’Istituto Pacinotti Belmesseri che potrebbe trovare nuova linfa anche grazie alle opportunità della nuova laurea triennale.

