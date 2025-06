Il festival "Fosdinov’idea" tra scienza e fantasy

Cosa succede quando scienza e fantasy s’incontrano? Nasce "Fosdinov’idea", un festival che ha come protagonista la scienza, ma abbellito da fantasy e fantascienza, e che è rivolto proprio a tutti, dai più piccoli ai più grandi. L’esperimento, che si ripeterà sabato e domenica, dalle ore 15, è iniziato con l’edizione del 2023, quando il gruppo Astrofili Iras (Istituto ricerche astronomico spezzino) si è posto l’obiettivo di organizzare una due giorni in cui si potesse respirare un’aria ricca di cultura scientifica, fantascientifica e fantasy alleggerita da talk, giochi, laboratori, presentazioni di libri, workshop e spettacoli. Una due giorni in cui le tre tematiche si muovessero lungo la stessa direzione. Un intreccio tematico pronto a regalare emozioni a chiunque fosse disposto a vivere questa esperienza con mente aperta, leggera e pronta a riempirsi di domande e risposte. E così è stato per le due edizioni precedenti e sarà anche quest’anno.

L’evento si svolge a Fosdinovo, location prediletta in quanto bellissimo borgo medioevale che guarda alle Cinque Terre e alla Versilia da una parte, e all’Appennino Tosco-Emiliano e alle Apuane dall’altro. Un comune che fa da collante tra la provincia della Spezia e quella di Massa-Carrara, a poche decine di km da quella di Parma, Reggio Emilia e Lucca. Un ponte tra Toscana e Liguria. Una sentinella di terra e mare, di storia e cultura. Grazie alla collaborazione con tante realtà e associazioni, anche quest’anno il festival è pronto a stupire.

Si pensi soltanto a uno degli ospiti, Paolo Nespoli, un vero e proprio astronauta che sarà a disposizione non solo per gli autografi, ma anche per svelare alcuni misteri dell’universo, o almeno di quel mestiere così affascinante che tanti bambini sognano di poter fare un giorno. E molti atri personaggi importanti saranno pronti a snocciolare curiosità ed esperienze, come l’astrofisico e divulgatore scientifico in forza al Planetario di Milano, Luca Perri; e poi Lorenzo Colombo di ’Chi ha paura del buio’. Per il fantasy saranno presenti Roberto Di Meglio, ideatore del gioco da tavolo ’La Guerra dell’Anello’, uno dei migliori del suo genere, e l’Associazione studi Tolkeniani italiana. E ancora ci sarà spazio per i ragazzi di Nane Brune e La Rete Scienza, i ricercatori del Game Science Research Center di Lucca, il paleontologo Walter Landini. Non mancherà la piazza Kids con scrittura su papiro con geroglifici, cacce al tesoro, letture, laboratori fantasy con carta e cartone, tappeto con mattoncini duplo lego e tavolate con mattoncini lego ed esperienze di botanica.

Tre piazze tematiche: food & games in piazza Palanca, talk e spettacoli in piazza Cairoli, area kids ((1-14 anni) con laboratori e letture in piazza Garibaldi. La cosa... fantastica è che sarà tutto gratuito. Per consultare tutto il programma e per prenotare i Larp e i posti a sedere per talk e spettacoli è necessario andare sul sito internet https://www.fosdinovidea.it/programma-2025/ e cliccare sugli eventi interessati. Liberi, ovviamente, i telesocopi Iras sul terrazzino panoramico in via Mazzini per uno sguardo verso il cielo e le sue bellezze uniche.

