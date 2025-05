Il Festival della Robotica guarda all’arte

Sarà una tappa dedicata al rapporto tra arte, marmo e nuove tecnologie quella che farà a Carrara venerdì 16 il Festival della Robotica, la manifestazione ideata dall’Università di Pisa. E porterà in città conferenze, visite ai laboratori e tavola rotonda per parlare del rapporto tra arte e intelligenza artificiale. Uno spin-off in salsa apuana del Festival della Robotica che nasce dalla collaborazione dell’ateneo pisano con il Comune di Carrara, l’Accademia delle Belle Arti, Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, Confindustria Toscana centro e costa e Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. Una giornata fitta di eventi che comincerà alle 8,30 quando quattro laboratori di eccellenza carrarini apriranno le loro porte per mostrare sul campo il rapporto tra scultura e nuove tecnologie. Fino alle 12 sarà così possible visitare: Robot City Italian Art Factory in via Ilice 15, a Nazzano; lo studio dello scultore Oliviero Bertolaso in via Carriona di Ravaccione a San Giuseppe; la scuola di scultura dell’Accademia in via Tacca 2E; l’ Aula macchine per il marmo dell’Istituto Professionale per il Marmo ‘Pietro Tacca’ in via Tacca 32.

Tradizione e innovazione saranno invece protagoniste dalle 14,30 alle 19,30 quando sarà possibile visitare in via Canal del Rio al MudaC le mostre ‘Stars and Dust’ di Vincenzo Marsiglia e ‘Marble Dust. From the Space’ di Federico Galeotti, e ‘Assolo per Mosaico 1979-2024’ di Enzo Tinarelli a palazzo Binelli.

Appuntamento alle 16 in Accademia nella cui aula magna Enrico Dini terrà una conferenza su ‘La Ricostruzione dell’arco di Palmira’, poi la tavola rotonda sull’uso della robotica/AI nella creazione e realizzazione di opere artistiche. Modererà Massimo Braglia, interverranno il direttore dell’Accademia Marco Baudinelli, il docente di Nuove tecnologie per l’arte Marco Cadioli, Anna Mocchetti di Robot City Italian Art Factory, lo scultore Oliviero Bertolaso, il concept artist Fabio Montorzi e alcuni studenti della Accademia, quindi una discussione e domande dal pubblico.

"Carrara è da sempre città dove la tecnologia applicata alla lavorazione del marmo ha fatto passi enormi, camminando fianco a fianco alle tecniche più tradizionali tramandate di padre in figlio – sottolinea l’assessore alla cultura Gea Dazzi –. Ospitare a Carrara una tappa del Festival della Robotica e interrogarsi sul dialogo tra antichi saperi e Intelligenza artificiale crediamo sia una bella opportunità per creare sinergie utili affinché le nostre eccellenze produttive e artistiche intorno al lapideo possano continuare a rappresentare al meglio il nostro territorio e risultare sempre più sfidanti e al passo con i tempi". "Il Festival della Robotica è giunto alla quinta edizione, ma è come se, di anno in anno, stesse ‘ringiovanendo’ – commenta il direttore scientifico professor Mauro Ferrari –. Gli argomenti che affrontiamo rappresentano, infatti, un ponte ideale per collegare le conoscenze del presente a un futuro che, a ben vedere, è già qui".